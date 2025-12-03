Головна Країна Суспільство
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 3 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Софонії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день людей з інвалідністю

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році. Мета свята – привернення уваги до проблем людей з інвалідністю, захист їхньої гідності, прав та благополуччя, а також сприяння їх повній інтеграції у суспільне життя. Це потужний заклик до усунення бар'єрів та створення інклюзивного середовища для всіх громадян.

В Україні, особливо в умовах війни, це свято набуває особливого значення, підкреслюючи необхідність реабілітації та соціальної підтримки ветеранів та постраждалих.

Всесвітній день катання на ковзанах

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день катання на ковзанах – це всесвітнє свято, що прославляє радість і спорт катання на ковзанах. Це день, коли любителі катання на ковзанах з усього світу єднаються, щоб насолодитися і популяризувати цей елегантний і захоплюючий вид спорту. Цей день відзначається різноманітними заходами, від безкоштовного катання на ковзанах до професійних вистав, що робить його інклюзивною подією для всіх вікових категорій і рівнів майстерності.

День Давайте обіймемося

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День «Давайте обіймемося» відзначається 3 грудня. Обійми – це чудовий спосіб висловити свою любов і підтримку, а також вони можуть змусити вас почуватися добре. Тож сьогодні міцно обійміть того хто важливий для вас. Це свято сили простих обіймів.

Цей день заохочує людей обіймати один одного, пропонуючи комфорт, тепло і зв’язок. Відомо, що обійми мають численні переваги, як емоційні, так і фізичні, що робить цей день святом людського дотику і прихильності.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Софонії

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

3 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Софонії (Софоній). Він був одним із дванадцяти малих пророків, жив у VII столітті до Різдва Христового, за часів правління царя Іосії. Софонія походив зі знатного роду і був ревним проповідником благочестя.

Пророк закликав народ Єрусалима та Юдеї до каяття, пророкував «День гніву Господнього» (суд над грішниками) і прийдешнє відновлення Ізраїлю та порятунок праведників. У народі цей день часто називали Софонієм мовчазним, оскільки існувала традиція утримуватися від галасливих розмов та сварок.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки, які віщували погоду:

  • Якщо цього дня сонце яскраво світить – зима буде теплою.
  • Якщо сухий вітер повіє в обличчя – скоро вдарять морози.
  • Яка погода на Софонія, такою буде й уся зима.
  • Якщо на світанку видно червону зорю, потужний вітер принесе швидку хуртовину.
  • Якщо дим із труби йде стовпом – чекайте на міцний мороз.

Історичні події

  • 1879 – Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання;
  • 1910 – У Парижі продемонстрували першу неонову лампу;
  • 1920 – польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін «Східна Малопольща», зникли з вживання слова «українець», «український», вводилися «русин», «руський»;
  • 1932 – Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року;
  • 1967 – Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив першу у світі успішну трансплантацію серця;
  • 1976 – У Києві зданий в експлуатацію Московський міст через р. Дніпро;
  • 1984 – Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф – внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тис. – втратили зір;
  • 1989 – Керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем – «Холодної війни»;
  • 1989 – в місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;
  • 1991 – Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: «Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці»;
  • 1991 – незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні;
  • 1992 – Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів;
  • 2004 – Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК – недійсним);
  • 2010 – вночі міліція та спецпідрозділ «Беркут» силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Афанасій, Ганна, Георгій, Григорій, Дмитро, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Софонія, Федір.

