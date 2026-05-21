Головна Світ Політика
search button user button menu button

Найнепопулярніший президент Франції прагне повернення – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Найнепопулярніший президент Франції прагне повернення – Politico
Франсуа Олланд завершив свій єдиний президентський термін у 2017 році
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Шлях Франсуа Олланда назад до президентства малоймовірний, але внутрішні розбіжності в його партії створюють для цього можливості

Експрезидент Франції Франсуа Олланд, який завершив свій єдиний термін у 2017 році з критично низьким рейтингом схвалення у 4%, заявляє про намір знову балотуватися на посаду глави держави у 2027 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

71-річний соціаліст, який у 2024 році повернувся до парламенту, останнім часом робить відверті натяки на участь у майбутніх перегонах. Олланд наголошує на історичній важливості цих виборів, зазначаючи, що голосування французів вирішить майбутнє Європи та може вплинути на глобальну стабільність. Головним викликом на цих виборах, згідно з опитуваннями, є високі шанси на перемогу ультраправої партії «Національне об'єднання», лідери якої Марін Ле Пен та Джордан Барделла вже з'являлися на публічних заходах весною 2026 року.

Повернення Олланда супроводжується значними труднощами, оскільки поточні опитування прогнозують йому менше 10% голосів, що закриває шлях до другого туру. Проте його соратники, зокрема колишній державний секретар Андре Валліні, вважають Олланда найкращим кандидатом для поміркованих виборців через його досвід подолання криз, боротьби з терористичними атаками 2015 року та ведення перемовин із закордонними лідерами, включаючи президента Росії Володимира Путіна.

Шлях Олланда пролягає через спробу очолити Соціалістичну партію, яка наразі глибоко розколота внутрішньою боротьбою і неспроможна визначити єдиного лідера. Ситуація ускладнюється слабкими результатами на минулих виборах, де мер Парижа Анн Ідальго набрала менше двох відсотків, що раніше змусило соціалістів об'єднатися в альянс із радикальнішими силами Жан-Люка Меланшона «Нескорена Франція».

Всередині самої Соціалістичної партії існують глибокі ідеологічні та організаційні розбіжності. Нинішній лідер Олів'є Форе виступає за проведення відкритих лівих праймеріз, чому протистоїть Олланд та третина партійного керівництва на чолі з Борисом Валло, які минулого місяця пішли у відставку на знак протесту проти відсутності внутрішньої демократії. Окрім того, частина партії схиляється до підтримки депутата Європарламенту Рафаеля Глюксманна, а нове покоління соціалістів, представлене депутаткою Хлое Рідель, прагне змістити курс партії ліворуч.

Нова програма передбачає зниження пенсійного віку та радикальну податкову справедливість, з чим соціал-демократ Олланд категорично не погоджується, закликаючи зважати на реальні економічні умови. Остаточне висунення кандидатур очікується наприкінці року, і за відсутності інших сильних лівоцентристських фігур Олланд сподівається стати головним вибором для поміркованого електорату.

Нагадаємо, експрезидент Франції Ніколя Саркозі виходить на волю на умовах умовно-дострокового звільнення. Він відбув покарання у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії 2012 року. 

Суддя з питань виконання покарань суду Парижа задовольнив клопотання Ніколя Саркозі про зміну режиму відбування покарання. З четверга, 7 травня 2026 року, колишній президент перебуває на волі на умовах умовно-дострокового звільнення.

Теги: Франсуа Олланд Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція та Польща відпрацюють сценарії ядерних ударів по РФ і Білорусі
Росії приготуватися? Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем
23 квiтня, 15:47
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
24 квiтня, 23:27
У Франції не вистачає місць для всіх охочих служити
Франція зафіксувала рекордний наплив добровольців до армії
2 травня, 01:50
Експозиція про українських журналістів має на меті показати світові ціну правди на війні
У центрі Парижа відкрилася виставка про українських журналістів на війні
6 травня, 13:01
До регіону вирушив авіаносець «Шарль де Голль»
Франція перекинула авіаносець до Червоного моря
6 травня, 22:49
Ніколя Саркозі не зобов'язаний носити електронний браслет
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю
7 травня, 10:36
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти
Велика Британія та Франція проведуть зустріч щодо місії з супроводу суден через Ормузьку протоку
11 травня, 02:31
Знаряддя тортур у «Ізоляції»
У Франції затримано одного із катів незаконної донецької тюрми «Ізоляція»
9 травня, 15:58
Раніше Рюез волонтерив для поранених військових та біженців з України
60-річний француз попросив у Зеленського дозволу служити в ЗСУ
9 травня, 16:33

Політика

Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
NYT: Міністерство юстиції США створює політичний фонд для виплат союзникам Дональда Трампа
NYT: Міністерство юстиції США створює політичний фонд для виплат союзникам Дональда Трампа
Politico: Трамп зазнав першої великої поразки у війні з Іраном
Politico: Трамп зазнав першої великої поразки у війні з Іраном
Bloomberg: Сі Цзіньпін почав встановлювати умови у світовій політиці
Bloomberg: Сі Цзіньпін почав встановлювати умови у світовій політиці
Трамп заявив, що готовий почекати, щоб отримати «правильну відповідь» щодо мирної угоди з Іраном
Трамп заявив, що готовий почекати, щоб отримати «правильну відповідь» щодо мирної угоди з Іраном
NYT: США та Ізраїль планували привести до влади в Ірані експрезидента країни
NYT: США та Ізраїль планували привести до влади в Ірані експрезидента країни

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
19 травня, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
19 травня, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua