Шлях Франсуа Олланда назад до президентства малоймовірний, але внутрішні розбіжності в його партії створюють для цього можливості

Експрезидент Франції Франсуа Олланд, який завершив свій єдиний термін у 2017 році з критично низьким рейтингом схвалення у 4%, заявляє про намір знову балотуватися на посаду глави держави у 2027 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

71-річний соціаліст, який у 2024 році повернувся до парламенту, останнім часом робить відверті натяки на участь у майбутніх перегонах. Олланд наголошує на історичній важливості цих виборів, зазначаючи, що голосування французів вирішить майбутнє Європи та може вплинути на глобальну стабільність. Головним викликом на цих виборах, згідно з опитуваннями, є високі шанси на перемогу ультраправої партії «Національне об'єднання», лідери якої Марін Ле Пен та Джордан Барделла вже з'являлися на публічних заходах весною 2026 року.

Повернення Олланда супроводжується значними труднощами, оскільки поточні опитування прогнозують йому менше 10% голосів, що закриває шлях до другого туру. Проте його соратники, зокрема колишній державний секретар Андре Валліні, вважають Олланда найкращим кандидатом для поміркованих виборців через його досвід подолання криз, боротьби з терористичними атаками 2015 року та ведення перемовин із закордонними лідерами, включаючи президента Росії Володимира Путіна.

Шлях Олланда пролягає через спробу очолити Соціалістичну партію, яка наразі глибоко розколота внутрішньою боротьбою і неспроможна визначити єдиного лідера. Ситуація ускладнюється слабкими результатами на минулих виборах, де мер Парижа Анн Ідальго набрала менше двох відсотків, що раніше змусило соціалістів об'єднатися в альянс із радикальнішими силами Жан-Люка Меланшона «Нескорена Франція».

Всередині самої Соціалістичної партії існують глибокі ідеологічні та організаційні розбіжності. Нинішній лідер Олів'є Форе виступає за проведення відкритих лівих праймеріз, чому протистоїть Олланд та третина партійного керівництва на чолі з Борисом Валло, які минулого місяця пішли у відставку на знак протесту проти відсутності внутрішньої демократії. Окрім того, частина партії схиляється до підтримки депутата Європарламенту Рафаеля Глюксманна, а нове покоління соціалістів, представлене депутаткою Хлое Рідель, прагне змістити курс партії ліворуч.

Нова програма передбачає зниження пенсійного віку та радикальну податкову справедливість, з чим соціал-демократ Олланд категорично не погоджується, закликаючи зважати на реальні економічні умови. Остаточне висунення кандидатур очікується наприкінці року, і за відсутності інших сильних лівоцентристських фігур Олланд сподівається стати головним вибором для поміркованого електорату.

Нагадаємо, експрезидент Франції Ніколя Саркозі виходить на волю на умовах умовно-дострокового звільнення. Він відбув покарання у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії 2012 року.

Суддя з питань виконання покарань суду Парижа задовольнив клопотання Ніколя Саркозі про зміну режиму відбування покарання. З четверга, 7 травня 2026 року, колишній президент перебуває на волі на умовах умовно-дострокового звільнення.