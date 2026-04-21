Росія обвалила ціни на газ для Китаю: причина

Єгор Голівець
Росія продає газ Китаю зі знижкою через санкції
фото: Bloomberg

Після втрати європейського ринку Москва змушена продавати газ Пекіну зі значною знижкою до 2029 року

Росія прогнозує, що експорт природного газу до Китаю щонайменше до 2029 року залишатиметься значно дешевшим порівняно з поставками на ринки Європи та Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства та офіційних енергетичних прогнозів РФ, різниця в цінах між китайським напрямком та іншими ринками залишатиметься суттєвою. Розрахунки свідчать, що газ для Пекіна коштуватиме на 27-38% дешевше, ніж для споживачів у Європі.

В окремих сценаріях аналітики вказують на ще більший розрив: вартість постачання на китайський ринок може бути майже вдвічі нижчою за європейські котирування.

Експерти пов’язують вимушені знижки з переорієнтацією російського експорту на азійський напрямок. Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження санкцій Росія втратила доступ до більшої частини високоприбуткового європейського ринку.

Попри нарощування обсягів постачань до Китаю, вони не здатні повністю компенсувати втрати від розриву зв'язків із Європою. Це стосується як фізичних обсягів газу, так і загального рівня прибутковості російського енергетичного експорту.

Чергове загострення у відносинах між США та Іраном спричинило різке зростання цін на паливо на світових ринках. За інформацією Bloomberg, вартість нафти марки Brent піднялася на 7,9%, фактично перекривши попереднє зниження. Водночас європейські ціни на природний газ зросли на 11%.

Такий стрибок став відповіддю ринку на перехоплення іранського судна військово-морськими силами США. Цьому інциденту передували атаки Тегерана на європейські танкери та відновлення контролю над стратегічною Ормузькою протокою. Ринкові аналітики відзначають, що інвестори знову враховують підвищені безпекові ризики у цінах.

Варто додати, що минулого місяця Іспанія закупила рекордний обсяг російського газу на тлі конфлікту на Близькому Сході. За даними оператора газотранспортної системи Enagás, у березні обсяг імпорту склав 9 807 ГВт·год – це перевищує показники періоду енергетичної кризи 2023 року. У порівнянні з лютим обсяги зросли більш ніж удвічі.

