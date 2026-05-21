Politico: Трамп зазнав першої великої поразки у війні з Іраном

Голосування в Палаті представників і Сенаті цього тижня за припинення військової кампанії проти Ірану стане потрясінням для президента

Президент США Дональд Трамп опинився перед загрозою першої серйозної політичної поразки на тлі військової кампанії проти Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Цього тижня у Конгресі США готується голосування за закон про фактичне припинення військової кампанії, що може принести демократам важливу перемогу та продемонструвати зростання антивоєнних настроїв серед республіканців. Невдоволення всередині президентської партії посилилося через порушення адміністрацією законних термінів для завершення війни, а також через стрімке зростання цін на бензин, яке знижує підтримку республіканців напередодні проміжних виборів.

Попри те, що лідери Республіканської партії, зокрема сенатор Рік Скотт та лідер більшості Джон Тун, називають ці зусилля марною тратою часу через низьку ймовірність подолання майбутнього президентського вето, демократи наголошують на важливості процесу. Сенатор Тім Кейн заявив про зростання імпульсу серед законодавців, які вимагають не вести війну без участі Конгресу, а сенатор Гері Пітерс підкреслив, що ініціатива відображає позицію більшості громадян, оскільки опитування New York Times/Siena показало, що 64% американців вважають напад на Іран неправильним рішенням.

Перший успіх демократи здобули у вівторок у Сенаті, скориставшись відсутністю кількох республіканців, серед яких був і сенатор Джон Корнін, який нещодавно втратив підтримку Трампа на праймеріз у Техасі. У цьому початковому голосуванні до демократів приєдналися четверо республіканців, включно з сенаторкою Лізою Мурковскі та сенатором Біллом Кессіді, який перед цим програв внутрішньопартійні вибори підтриманому президентом кандидату. Подальший розгляд ініціативи у Сенаті планують відкласти до завершення святкових канікул, що дасть законодавцям час для роботи з виборцями.

Водночас, вирішальне голосування очікується в четвер, 21 травня, у Палаті представників під керівництвом спікера Майка Джонсона, який виступає проти обмеження повноважень. Попереднє голосування в палаті завершилося нічиєю, проте зафіксувало найбільший розкол у Республіканській партії з початку війни – ініціативу підтримали республіканці Том Барретт, Браян Фіцпатрік та Томас Массі.

Як відомо, Сенат США ухвалив законопроєкт, який обмежує право президента Дональда Трампа одноосібно розпочинати воєнні дії проти Ірану без попередньої згоди Конгресу. Резолюцію підтримали 50 законодавців, проти виступили 47.

Рішення вдалося ухвалити завдяки чотирьом сенаторам-республіканцям – Ренду Полу, Сьюзен Коллінз, Лізі Мурковскі та Біллу Кессіді, які проголосували разом із демократами.

Нагадаємо, 13 травня республіканська більшість у Сенаті США всьоме за цей рік відхилила спробу демократів обмежити право президента Дональда Трампа вести війну в Ірані без прямої згоди законодавців. Попри блокування, прихильники резолюції наблизилися до її прийняття: до демократичного табору приєднався вже третій представник Республіканської партії.

Голосування завершилося з результатом 50 проти 49. Для просування законопроєкту, запропонованого сенатором Джеффом Мерклі, демократам не вистачило лише кількох голосів.