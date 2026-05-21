Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Трамп зазнав першої великої поразки у війні з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Трамп зазнав першої великої поразки у війні з Іраном
У США хочуть обмежити дії Трампа щодо Ірану
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Голосування в Палаті представників і Сенаті цього тижня за припинення військової кампанії проти Ірану стане потрясінням для президента

Президент США Дональд Трамп опинився перед загрозою першої серйозної політичної поразки на тлі військової кампанії проти Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Цього тижня у Конгресі США готується голосування за закон про фактичне припинення військової кампанії, що може принести демократам важливу перемогу та продемонструвати зростання антивоєнних настроїв серед республіканців. Невдоволення всередині президентської партії посилилося через порушення адміністрацією законних термінів для завершення війни, а також через стрімке зростання цін на бензин, яке знижує підтримку республіканців напередодні проміжних виборів.

Попри те, що лідери Республіканської партії, зокрема сенатор Рік Скотт та лідер більшості Джон Тун, називають ці зусилля марною тратою часу через низьку ймовірність подолання майбутнього президентського вето, демократи наголошують на важливості процесу. Сенатор Тім Кейн заявив про зростання імпульсу серед законодавців, які вимагають не вести війну без участі Конгресу, а сенатор Гері Пітерс підкреслив, що ініціатива відображає позицію більшості громадян, оскільки опитування New York Times/Siena показало, що 64% американців вважають напад на Іран неправильним рішенням.

Перший успіх демократи здобули у вівторок у Сенаті, скориставшись відсутністю кількох республіканців, серед яких був і сенатор Джон Корнін, який нещодавно втратив підтримку Трампа на праймеріз у Техасі. У цьому початковому голосуванні до демократів приєдналися четверо республіканців, включно з сенаторкою Лізою Мурковскі та сенатором Біллом Кессіді, який перед цим програв внутрішньопартійні вибори підтриманому президентом кандидату. Подальший розгляд ініціативи у Сенаті планують відкласти до завершення святкових канікул, що дасть законодавцям час для роботи з виборцями.

Водночас, вирішальне голосування очікується в четвер, 21 травня, у Палаті представників під керівництвом спікера Майка Джонсона, який виступає проти обмеження повноважень. Попереднє голосування в палаті завершилося нічиєю, проте зафіксувало найбільший розкол у Республіканській партії з початку війни – ініціативу підтримали республіканці Том Барретт, Браян Фіцпатрік та Томас Массі. 

Як відомо, Сенат США ухвалив законопроєкт, який обмежує право президента Дональда Трампа одноосібно розпочинати воєнні дії проти Ірану без попередньої згоди Конгресу. Резолюцію підтримали 50 законодавців, проти виступили 47. 

Рішення вдалося ухвалити завдяки чотирьом сенаторам-республіканцям – Ренду Полу, Сьюзен Коллінз, Лізі Мурковскі та Біллу Кессіді, які проголосували разом із демократами. 

Нагадаємо, 13 травня республіканська більшість у Сенаті США всьоме за цей рік відхилила спробу демократів обмежити право президента Дональда Трампа вести війну в Ірані без прямої згоди законодавців. Попри блокування, прихильники резолюції наблизилися до її прийняття: до демократичного табору приєднався вже третій представник Республіканської партії. 

Голосування завершилося з результатом 50 проти 49. Для просування законопроєкту, запропонованого сенатором Джеффом Мерклі, демократам не вистачило лише кількох голосів.

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хоча документи пройшли перевірку з міркувань безпеки, багато матеріалів ще потребують ретельного наукового аналізу для розв’язання виявлених аномалій
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
8 травня, 18:57
Кібератака порушила роботу університетів від Нью-Йорка до Ванкувера
Хакери атакували десятки університетів у США та Канаді
8 травня, 18:19
Лише після дзвінка президента банку Папа Римський оновив особисті дані
Папа Римський після відмови банку таки оновив дані: що йому допомогло
8 травня, 08:27
Дональд Трамп заявив, що зможе відчути переваги нових податкових норм лише після завершення своєї каденції,
Ще на два терміни? Трамп розповів, скільки років планує бути при владі
5 травня, 14:00
Трамп: Я збираюся зустрітися з президентом Сі через два тижні. Я з нетерпінням чекаю цього
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю
5 травня, 00:04
Китай заборонив своїм компаніям дотримуватися нафтових санкцій США
Китай заборонив своїм компаніям дотримуватися нафтових санкцій США
2 травня, 23:16
Кадри з фотосесії Мерилін Монро у 1962 році
У мережі з'явилися 60-річні фото Мерилін Монро, які раніше ніхто не бачив
1 травня, 13:20
США, Китай і Росія витратили половину світових коштів на зброю
Названо три країни з найбільшими витратами на озброєння
27 квiтня, 11:32
Трамп оцінив союзників НАТО
Трамп склав список «неслухняних» країн НАТО і пригрозив наслідками
22 квiтня, 15:03

Політика

Найнепопулярніший президент Франції прагне повернення – Politico
Найнепопулярніший президент Франції прагне повернення – Politico
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
NYT: Міністерство юстиції США створює політичний фонд для виплат союзникам Дональда Трампа
NYT: Міністерство юстиції США створює політичний фонд для виплат союзникам Дональда Трампа
Politico: Трамп зазнав першої великої поразки у війні з Іраном
Politico: Трамп зазнав першої великої поразки у війні з Іраном
Bloomberg: Сі Цзіньпін почав встановлювати умови у світовій політиці
Bloomberg: Сі Цзіньпін почав встановлювати умови у світовій політиці
Трамп заявив, що готовий почекати, щоб отримати «правильну відповідь» щодо мирної угоди з Іраном
Трамп заявив, що готовий почекати, щоб отримати «правильну відповідь» щодо мирної угоди з Іраном

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
19 травня, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
19 травня, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua