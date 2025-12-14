Скільки американців вважають, що Трамп знав про злочини Епштейна – опитування

На одному з фото Дональда Трампа можна побачити в оточенні жінок

60% респондентів вважають, що Трамп, ймовірно, був обізнаний про злочини Епштейна

Нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності. Опитування, проведене Reuters-Ipsos, виявило, що лише 18% опитаних вірять, що Трамп не знав про злочини, пов'язані з Епштейном, тоді як 60% респондентів вважають, що він, ймовірно, був обізнаний, пише «Главком».

Опитування показало, що навіть серед республіканців 13% вірять у можливу причетність Трампа до злочинів Епштейна, що підкреслює політичний ризик для президента.

«Неможливо ігнорувати, що три чверті американців залишаються відкритими до можливості, що Трамп міг бути обізнаний про злочини або навіть брати участь у них», – зазначено в результатах опитування.

Зазначимо, що Трамп не був звинувачений у правопорушеннях у справі Епштейна, і сам він неодноразово заперечував будь-яку причетність до злочинної діяльності. Однак опубліковані раніше фотографії та електронні листи, що пов'язують його з Епштейном та іншими впливовими людьми, викликали нові запитання щодо можливих зв'язків.

Останні опитування також підтверджують, що громадськість вважає, що Трамп не надавав достатньо відкритої інформації щодо його стосунків з Епштейном, що сприяло формуванню переконання про те, що йому є що приховувати.

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.