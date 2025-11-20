Головна Світ Політика
Український президент анонсував телефонну розмову з Трампом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
фото: Reuters

«Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально»

Президент України Володимир Зеленський анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав у вечірньому зверненні, пише «Главком».

Зеленський повідомив, що цими днями мав багато розмов із європейськими лідерами, та повідомив, що постійно тримає контакт з українськими союзника

«Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну.

Багато оцінок є – цілком справедливих, – що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни. Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною.

Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків – увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо», – сказав Зеленський.

Варто зазначити, що американська делегація передала Україні свій план завершення російсько-української війни. Зеленський окреслив американцям принципові позиції України.

Народний депутат опублікував всі можливі пункти. Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику.

До слова, американські посадовці заявили, що деякі пункти «мирного плану» США для України ще не остаточні і «майже напевно» будуть змінені. 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися. 

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала «мирний план» США. Вона стверджує, що аби цей план спрацював, його повинні підтримати і українці, і європейці.

Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння. Сполучені Штати у межах «мирного плану» нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки та скорочення чисельності Збройних Сил. Розроблена США концепція «припинення війни з Росією» передбачає «відмову Києва від частини території та частини озброєння».

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головне завдання для Росії – це безумовне досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції».

