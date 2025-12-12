У США демократи із Конгресу опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном

На світлинах з Епштейном були відомі особистості та навіть особи королівської родини

Конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей. Про це пише «Главком» із посиланням на СNN та ВВС.

Тож на опублікованих фотографіях разом Джеффрі Епштейном зображені такі відомі особистості, як колишній радник Дональда Трампа Стів Беннон, актор Вуді Аллен, американський економіст Ларрі Саммерс,

адвокат Алан Дершовіц, підприємець Річард Бренсон та винахідник Білл Гейтс, колишній британський принц і герцог Йоркський та молодший брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбаттен-Віндзор.

На опублікованих фотографіях разом Джеффрі Епштейном зображені відомі особистості фото: House Oversight Democrats

На одному з фото Дональда Трампа можна побачити з Епштейном. На інших двох фото президент знаходиться в оточенні жінок. Щодо згадок Трампа на опублікованих фото у справі Епштейна, то на одному з них зображені червоні пакетики з його обличчям та написом «Я величезний» і табличкою поруч з підписом «Презерватив Трампа» та ціною $4,5. «На інших фотографіях зображені Стів Беннон і Епштейн, які фотографуються в дзеркалі, Білл Клінтон з Епштейном, Гіслейн Максвелл та ще однією парою, а також мільярдер Білл Гейтс із колишнім британським принцом Ендрю», – йдеться у матеріалі CNN.

На одному з фото Дональда Трампа можна побачити в оточенні жінок фото: House Oversight Democrats

За даними ВВС, Білл Клінтон спілкувався з Джеффрі Епштейном ще у 2000 роках. А представники експрезидента США повідомляли, що протягом 2002–2003 років Білл Клінтон подорожував на літаку Епштейна чотири рази. Проте сам колишній очільник США заперечує злочини Епштейна, його прессекретар зазначав, що Білл Клінтон «нічого не знає про жахливі злочини, в яких Джеффрі Епштейн визнав себе винним у Флориді кілька років тому, або про ті, в яких його нещодавно звинуватили в Нью-Йорку».

На фото зображені червоні пакетики з обличчям президента США та написом «Я величезний» і табличкою поруч з підписом «Презерватив Трампа» фото: House Oversight Democrats

У ВВС також зазначають, що оприлюднені фото не входять у «файли Епштейна», які зберігаються у Міністерстві юстиції США та мають бути опубліковані 19 грудня.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.

Член Наглядового комітету Роберта Гарсії повідомив, що комітет нині розглядає ще «понад 95 тисяч фотографій», отриманих з маєтку Епштейна. Тому найближчими днями та тижнями варто очікувати на публікацію нових матеріалів.

Раніше «Главком» писав про те, що Федеральний суд Південного округу Флориди ухвалив рішення дозволити розкриття документів великого журі з розслідування справи померлого фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Нагадаємо, що раніше представники Демократічної партії, які входять до Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США, опублікували ще одну серію фотографій та відеозаписів з вілли скандально відомого фінансиста Джеффрі Епштейна на Віргінських островах.