«Острів педофілів»: конгрес США показав фото з приватного маєтку Джеффрі Епштейна

На фото видно будинки на острові Літтл-Сент-Джеймс, що належав Джеффрі Епштейну

Демократи опублікували раніше невідомі фотографії та відео острова, на якому жив Епштейн

Представники Демократічної партії, які входять до Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США, опублікували серію фотографій та відеозаписів з вілли скандально відомого фінансиста Джеффрі Епштейна на Віргінських островах. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

Оприлюднені документи, які раніше були не доступні для публики, були надані прокурором Американських Віргінських островів. Фотографії та відео демонструють будинки на приватному острові Епштейна Літл-Сент-Джеймс, який часто згадувався під час розслідування його справи.

Матеріали включають зображення басейнів на території, а також інтер'єрів вілли, зокрема спалень, віталень та інших приміщень. Фінансист, якого обвинували у сутенерстві та секс-торгівлі, зокрема неповнолітніми, привозивши на цей острів багатьох своїх жертв.

Демократи обіцяють опублікувати додаткові матеріали щодо справи Епштейна найближчими днями, повідомляє Axios.

Оприлюднення цих матеріалів відбувається на тлі тривалого конфлікту щодо розсекречення документів у справі Епштейна. Раніше, 20 листопада, президент США Дональд Трамп підписав указ про публікацію матеріалів справи Епштейна протягом 30 днів.

Хоча Трамп неодноразово обіцяв розсекретити ці документи під час передвиборчої кампанії, після обрання на посаду він тривалий час зволікав із цим рішенням.

Раніше демократи з Палати представників США оприлюднили три електронні листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів згадує президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп уперше відкрито розповів про причини конфлікту з Джеффрі Епштейном. Цей інцидент, за його словами, остаточно зруйнував їхню дружбу.