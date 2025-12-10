Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели
Президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами країни
фото: Bloomberg

Захоплення судна може стати серйозною перешкодою для Венесуели у питаннях експорту нафти

Військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели. Як інформує Bloomberg із посиланням на власні джерела, цей крок є значною мірою ескалації напруженості у відносинах між двома державами, повідомляє «Главком».

Захоплення цього судна може стати серйозною перешкодою для Венесуели у питаннях експорту нафти. Ймовірно, інші транспортні компанії тепер будуть з обережністю ставитися до перевезення венесуельських вантажів. Наразі основний обсяг венесуельської сировини постачається до Китаю, часто через посередників і зі значною знижкою, обумовленою ризиками, пов'язаними із санкціями.

Адміністрація президента Трампа посилила тиск на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, звинувачуючи його в керівництві мережею наркоторгівлі. Пентагон провів понад двадцять атак на ймовірні судна наркоторговців у морській зоні поблизу Колумбії та Венесуели, внаслідок яких загинуло понад вісімдесят підозрюваних. Президент Дональд Трамп раніше неодноразово натякав на можливість військових ударів по сухопутних об'єктах і підкреслював, що час перебування Мадуро при владі добігає кінця.

Уряд Мадуро, своєю чергою, розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами Венесуели, які вважаються одними з найбільших у світі.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро практично втратив можливість мирно піти у відставку та покинути країну під гарантії безпеки з боку США. Це сталося після короткої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця, під час якої Трамп відхилив більшість вимог венесуельського лідера. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно.

За інформацією The Wall Street Journal, лідери двох країн обговорили можливу амністію для Мадуро та його найближчого оточення в разі добровільної відставки.

Нагадаємо, Венесуела різко засудила заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має вважатися «повністю закритим».

Теги: США Дональд Трамп Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Республіканка запевнила, що працює над тим, аби «припинити політичні чвари»
Конгресвумен Грін заявила, що припиняє «токсичну» риторику через загрозу своїй безпеці
17 листопада, 06:17
Стубб: Єдині люди, до яких Путін дослухається, – це олігархи
Президент Фінляндії: США мають посилити санкції, щоб змусити Путіна до переговорів
18 листопада, 03:20
Умєров: Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
Вашингтон і Мінськ ведуть перемовини про політичних вʼязнів
Білий дім обговорює з Білоруссю долю понад 100 політвʼязнів
26 листопада, 14:51
Білий дім створив «чорний список» ЗМІ, який щотижня оновлюється
Білий дім створив «чорний список» ЗМІ, який щотижня оновлюється
29 листопада, 22:51
Американські військові підірвали ймовірне судно з наркотиками в Тихому океані, убивши чотирьох наркотерористів
США підірвали ще одне судно з наркотиками в Тихому океані
5 грудня, 04:01
Попередні перемовини у Маямі
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела
5 грудня, 06:40
Колишня дружина Вілла Сміта відповість у суді за звинувачення в залякуванні
Колишня дружина Вілла Сміта потрапила під суд через позов
3 грудня, 18:25
Трамп: «Не вірте, поки не побачите»
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
24 листопада, 13:50

Політика

Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
Мелоні вмовляла Зеленського піти на ‎болючі поступки для припинення війни
Мелоні вмовляла Зеленського піти на ‎болючі поступки для припинення війни
Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели
Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели
Австрійський суд остаточно відмовив в екстрадиції олігарха Фірташа
Австрійський суд остаточно відмовив в екстрадиції олігарха Фірташа
Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі
Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua