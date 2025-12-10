Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели

Захоплення судна може стати серйозною перешкодою для Венесуели у питаннях експорту нафти

Військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели. Як інформує Bloomberg із посиланням на власні джерела, цей крок є значною мірою ескалації напруженості у відносинах між двома державами, повідомляє «Главком».

Захоплення цього судна може стати серйозною перешкодою для Венесуели у питаннях експорту нафти. Ймовірно, інші транспортні компанії тепер будуть з обережністю ставитися до перевезення венесуельських вантажів. Наразі основний обсяг венесуельської сировини постачається до Китаю, часто через посередників і зі значною знижкою, обумовленою ризиками, пов'язаними із санкціями.

Адміністрація президента Трампа посилила тиск на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, звинувачуючи його в керівництві мережею наркоторгівлі. Пентагон провів понад двадцять атак на ймовірні судна наркоторговців у морській зоні поблизу Колумбії та Венесуели, внаслідок яких загинуло понад вісімдесят підозрюваних. Президент Дональд Трамп раніше неодноразово натякав на можливість військових ударів по сухопутних об'єктах і підкреслював, що час перебування Мадуро при владі добігає кінця.

Уряд Мадуро, своєю чергою, розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами Венесуели, які вважаються одними з найбільших у світі.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро практично втратив можливість мирно піти у відставку та покинути країну під гарантії безпеки з боку США. Це сталося після короткої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця, під час якої Трамп відхилив більшість вимог венесуельського лідера.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно.

За інформацією The Wall Street Journal, лідери двох країн обговорили можливу амністію для Мадуро та його найближчого оточення в разі добровільної відставки.

Нагадаємо, Венесуела різко засудила заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має вважатися «повністю закритим».