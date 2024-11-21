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Британська розвідка проаналізувала зміни в армії РФ за 1000 днів великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британська розвідка проаналізувала зміни в армії РФ за 1000 днів великої війни
За словами британських розвідників, більшість військовослужбовців, які зараз служать в російській армії, пройшли мінімальну підготовку
фото з відкритих джерел

Численні втрати особового складу у війні проти України підірвали якість російських збройних сил

До повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація намагалася створити сучасні професійні збройні сили, здатні проводити складні операції. Однак після 1000 днів війни російські сухопутні війська кардинально відрізняються від тих, які спочатку напали на Україну. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Зазначається, що втрати особового складу Росії, що склали понад 700 тис. вбитими і пораненими, різко підірвали якість російських збройних сил. 

Як повідомляє британська розвідка, більшість військовослужбовців, які зараз служать в російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, попри пов'язаний із цим високий показник втрат. 

Також зазначається, що Росія втратила щонайменше 3,5 тис. основних бойових танків і 7,5 тис. броньованих машин. «Великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, були єдиним засобом, за допомогою якого Росія змогла поповнити ці значні втрати», – стверджують у розвідці Британії.

Водночас попри втрати просування росіян в Україні прискорилося. Як повідомляє британське Міноборони, наразі лінія фронту є найменш стабільною, ніж будь-коли з моменту початку війни.

«Цьому сприяла толерантність російського керівництва до втрат, а також кількісна перевага російських сухопутних військ над Збройними силами України», – зауважили розвідники.

Нагадаємо, Сили оборони України повернули контроль над раніше втраченими позиціями в районі Покровська. Водночас на окремих ділянках фронту спостерігається просування російських окупантів поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька, Курахового, Вугледара та в Курській області.

До слова, у Маріупольському районі окупанти розпочали агресивну мобілізацію молоді. За останні 10 днів щонайменше 10 хлопців віком від 19 до 22 років примусово уклали контракт.

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Теги: британська розвідка армія окупанти війна

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