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Росія, ймовірно, змінить командувача Західним угрупованням військ – британська розвідка

glavcom.ua
Росія, ймовірно, змінить командувача Західним угрупованням військ – британська розвідка
фото з відкритих джерел

Нікіфоров стане щонайменше четвертим командиром формування з моменту повномасштабного вторгнення РФ

У Росії, вірогідно, замінять очільника командування Західним угрупованням військ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Генерал-лейтенант Євген Нікіфоров, ймовірно, перейме командування Західним угрупуванням військ (ЗГВ) Росії в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Нікіфоров стане щонайменше четвертим командиром формування з моменту вторгнення та замінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва, який був призначений лише три місяці тому.

«Як начальник штабу російської Східної групи військ (СГВ) у перші тижні вторгнення, Нікіфоров брав активну участь у плануванні катастрофічної спроби СГС і ВДВ наступати на Київ з північного заходу через Чорнобильська зона», – зазначають в міноборони.

Розвідка дійшла висновку, що тривалий відтік старших російських офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни у міністерстві оборони Росії.

Росія, ймовірно, змінить командувача Західним угрупованням військ – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: росія окупанти війна Україна британська розвідка

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