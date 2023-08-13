Депутат Бундестагу розкритикував Шольца за нерішучість. Канцлер відреагував

Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну

Шольц відкинув звинувачення в нерішучості щодо постачання ракет Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. Про це повідомляє Tagesschau.

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«Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок. Це стосується і доставки Taurus», – сказав Шольц.

Канцлер підтвердив повідомлення про те, що розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням.

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Зокрема, Шольц відкинув звинувачення в нерішучості. За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь «так».

Нагадаємо, відомство канцлера Німеччини, затримуючи постачання необхідної зброї до України, відіграє на руку російському диктатору Володимиру Путіну, заявив депутат Бундестагу від опозиційної Християнсько-демократичної об'єднаної фракції Родеріх Кізеветтер.

До слова, Федеральний уряд Німеччини вивчає можливості надати Україні крилаті ракети Taurus в найближчі місяці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.