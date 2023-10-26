Словаччина вигадала виправдання, чому відмовилась допомагати Україні

Словаччина нібито більше не має можливості передавати озброєння Україні

Словаччина нібито більше не може надавати військову допомогу Україні, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність. Про це заявив спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні, передає Teraz.sk.

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За словами Пеллегріні, Словаччина більше не має можливості передавати озброєння Україні, але вона планує так само надавати гуманітарну допомогу.

«Мова, ймовірно, більше не йтиме про летальну зброю чи ракетні системи, оскільки ми вже вичерпали наші можливості. Якщо Словаччина хоче зберегти якийсь ступінь власної обороноздатності, то вона більше не має великих можливостей для надання військової допомоги зброєю», – заявив він.

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Водночас, новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про припинення військової допомоги Україні. Словаччина, за словами глави уряду, зосередиться на гуманітарній допомозі.

Нагадаємо, партія Фіцо Smer-SD перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Словаччині. Після цього у країні розпочалося формування нового кабінету міністрів. Уряд на чолі з Робертом Фіцо було офіційно затверджено 25 жовтня.

Зокрема, міністром оборони став скандальний колишній глава МВС Роберт Каліняк, який відомий своєю бійкою з екс-прем'єром Словаччини Ігорем Матовичем. Також його підозрювали у хабарництві, але у серпні зняли всі звинувачення.

Міністерство закордонних справ очолив Юрай Бланар. Він заявляв про «громадянську війну в Україні», коли російські війська вторглися в нашу країну в 2014 році, а також радив Києву зосередитись «на забезпеченні прав російськомовних жителів».