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Греція заявила, що не готова давати Україні F-16

Наталія Порощук
glavcom.ua
Греція заявила, що не готова давати Україні F-16
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прокоментував підтримку Грецією України
фото: Getty Images

«Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну», – прем’єр-міністр Греції

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16. Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.

Кіріакос Міцотакіс прокоментував підтримку Грецією України в повномасштабній війні з РФ та зазначив, що «ми не готові дарувати Україні літаки F-16».

«Така інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності. Однак підкреслю, що ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну. Ми ухвалили це рішення на самому початку вторгнення», – сказав прем’єр-міністр Греції

Міцотакіс повідомив, що Афіни мають «історично сильні зв'язки з Росією, культурні, релігійні», але «рішуче виступають проти кремлівського режиму».

Прем’єр-міністр відмовився уточнювати деталі військової допомоги Україні, але наголосив, що Греція надала «значну кількість 155-мм снарядів» і «постійно шукає шляхи подальшого посилення нашої військової підтримки».

«Але я ще раз підкреслю, що у нас є занепокоєння щодо нашої власної безпеки. Тому ми повинні бути дуже обережними, щоб поставки в Україну не зменшили нашу здатність забезпечити потужне стримування. Ми повинні бути пильними через нашого сусіда (Ред. – Туреччину)», – зазначив Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, що Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів. США надали на це дозвіл. Про це пише норвезьке видання Nettavisen з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.

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Теги: війна Греція літак Україна винищувач F-16

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