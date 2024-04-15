Греція заявила, що не готова давати Україні F-16
«Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну», – прем’єр-міністр Греції
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16. Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.
Кіріакос Міцотакіс прокоментував підтримку Грецією України в повномасштабній війні з РФ та зазначив, що «ми не готові дарувати Україні літаки F-16».
«Така інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності. Однак підкреслю, що ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну. Ми ухвалили це рішення на самому початку вторгнення», – сказав прем’єр-міністр Греції
Міцотакіс повідомив, що Афіни мають «історично сильні зв'язки з Росією, культурні, релігійні», але «рішуче виступають проти кремлівського режиму».
Прем’єр-міністр відмовився уточнювати деталі військової допомоги Україні, але наголосив, що Греція надала «значну кількість 155-мм снарядів» і «постійно шукає шляхи подальшого посилення нашої військової підтримки».
«Але я ще раз підкреслю, що у нас є занепокоєння щодо нашої власної безпеки. Тому ми повинні бути дуже обережними, щоб поставки в Україну не зменшили нашу здатність забезпечити потужне стримування. Ми повинні бути пильними через нашого сусіда (Ред. – Туреччину)», – зазначив Кіріакос Міцотакіс.
Нагадаємо, що Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів. США надали на це дозвіл. Про це пише норвезьке видання Nettavisen з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.
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