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У Польщі почалися місцеві вибори

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Польщі почалися місцеві вибори
На місцевих виборах у Польщі зареєстровано майже 190 тисяч кандидатів
фото: oporaua.org

Згідно з передвиборчим опитуванням, партії керівної коаліції на чолі з Туском та опозиційна партія на чолі з Ярославом Качинським йдуть пліч-о-пліч

У неділю, 7 квітня, жителі Польщі голосують на виборах до органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє Reuters. 

Загалом по всій Польщі утворено 31 460 дільниць, голосування відбувається з 7:00 до 21:00.

На виборах зареєстровано майже 190 тисяч кандидатів, які балотуються на посади в органах місцевого самоврядування. Поляки голосують за депутатів рад гмін, повітів, міст, воєводських сеймиків, а також за війтів, бургомістрів (голів повітів) та мерів.

Другий тур має відбутися через два тижні, 21 квітня, якщо кандидати не наберуть принаймні 50% голосів у першому турі.

Місцеві вибори стануть першим виборчим випробуванням для коаліційного уряду на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском майже через чотири місяці після його приходу до влади.

Опитування громадської думки, оприлюднені за кілька днів до голосування, показали, що партії керівної коаліції на чолі з Туском і вже опозиційне праве угруповання – партія «Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським – йдуть пліч-о-пліч.

Вибори до Європейського парламенту заплановані на червень, і за результатами голосування у Польщі в неділю уважно стежитимуть і в Брюсселі.

Нагадаємо, що 12 грудня 2023 року Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

До слова, у суботу, 6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

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Теги: Польща вибори

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