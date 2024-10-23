Смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні: євродепутати висунули вимогу

Європейські посадовці вимагають від Росії припинити зловживання її кримінальною системою для залякування журналістів

Євродепутати вимагають розслідувати смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Про це йшлося під час дебатів у Європарламенті щодо ситуації із захистом прав журналістів, передає «Укрінформ».

«Абсолютно необхідно якнайшвидше провести ретельне і незалежне розслідування, яке повністю з'ясує всі обставини смерті Вікторії Рощиної, і ми будемо вимагати від Росії припинити зловживання її кримінальною системою для залякування журналістів та інших громадян шляхом політично мотивованих кримінальних розслідувань проти них», – наголосив доповідач від Єврокомісії Вопке Гукстра.

На його переконання, смерть Рощиної в російському ув'язненні є ще одним прикладом ігнорування Росією всіх міжнародних зобов'язань.

«За наявною інформацією, Вікторія померла під час етапування до Москви з в'язниці в Таганрозі. Саме російська влада, і ніхто інший, взяла на себе повну відповідальність за її безпеку, за її здоров'я та фізичну недоторканність, коли свавільно утримувала її на тимчасово окупованих територіях у серпні 2023 року», – сказав єврокомісар.

Гукстра нагадав, що нещодавно Федеральна служба безпеки Росії порушила кримінальні справи проти журналістів, які висвітлювали операцію ЗСУ в Курській області. «І зараз уже щодо 14 журналістів висунуті такі абсолютно безглузді звинувачення. Це знову очевидна спроба залякати журналістів і перешкодити їм виконувати свої професійні обов'язки», – підкреслив він.

Європарламентарі нагадали, що журналісти, згідно з міжнародним гуманітарним правом, є цивільними особами, тож їхня безпека і захист мають бути гарантовані в усіх конфліктних ситуаціях.

Нагадаємо, 10 жовтня цього року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні.

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

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Вікторія Рощина фото з відкритих джерел

Згодом Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Пізніше Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Вікторія перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України.