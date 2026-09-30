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ЗМІ: Єврокомісія планує скасувати право вето окремих країн на проміжних етапах переговорів про вступ до ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ЗМІ: Єврокомісія планує скасувати право вето окремих країн на проміжних етапах переговорів про вступ до ЄС
Правила переговорів про вступ до ЄС можуть змінитися
фото з відкритих джерел

Ймовірно, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить план скасування вето наступного тижня

Європейська комісія готує масштабну реформу розширення, яка має позбавити поодинокі країни ЄС можливості блокувати рух кандидатів, зокрема України, Чорногорії, Північної Македонії та Албанії. Про це пише «Главком» із посиланням на Rapporteur.

Як повідомляє видання з посиланням на внутрішні документи, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить план наступного тижня. Для реформи не знадобиться змінювати Лісабонський договір – пропонується задіяти «місткові застереження», які дозволяють перейти від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю (15 країн, де проживає 65% населення ЄС) на численних проміжних етапах переговорів. Водночас рішення про старт і фінал вступу й надалі вимагатимуть згоди всіх 27 членів, як і сам запуск цієї реформи.

Для подолання опору країн, що бояться втратити право вето, передбачено «аварійне гальмо» у разі загрози життєво важливим національним інтересам. Окрім процедури вступу, кваліфіковану більшість пропонують застосовувати у сферах санкцій, оборони, прав людини та податкової політики.

Також реформа передбачає скорочення складу Єврокомісії – після розширення лише дві третини держав матимуть своїх єврокомісарів, що може викликати обурення малих країн. Для нових членів запровадять випробувальний термін від 10 років із можливістю позбавлення права голосу та штрафів за відхід від демократичних норм, а також зобов'язання не блокувати спільні рішення та обов'язкове приєднання до Європейської прокуратури.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує для України та ще трьох країн-кандидатів чіткі дорожні карти вступу до блоку. Документи мають визначити покроковий шлях до членства, вимоги до реформ та орієнтовні строки завершення переговорів.

Йдеться про Україну, Молдову, Албанію та Чорногорію. У Брюсселі вважають ці чотири країни лідерами євроінтеграції серед держав-кандидатів. Водночас їхній рух до членства досі супроводжується повільним прогресом та відсутністю чітких термінів завершення окремих етапів.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заперечив повідомлення ЗМІ про нібито напружену зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку. За його словами, переговори були заздалегідь підготовлені та пройшли «дуже позитивно».

Теги: Європейський Союз Єврокомісія

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