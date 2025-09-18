Головна Світ Політика
Соратник Путіна, який критикував війну, несподівано залишив посаду: аналіз ISW

Наталія Порощук
фото: АР

Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні

Високопоставлені чиновники Кремля, ймовірно, за згодою Володимира Путіна, усунули заступника керівника адміністрації Кремля Дмитра Козака з посади після багаторічних розбіжностей з політикою диктатора щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російське державне видання повідомило 17 вересня, що Козак «подав у відставку» зі своєї посади протягом вихідних (13-14 вересня) і розглядає різні пропозиції перейти в бізнес. Російський політолог Аркадій Дубнов 17 вересня також повідомив, що Козак «добровільно» залишив свою посаду. Дубнов заявив, що Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російський журналіст Олексій Венедіктов підтвердив інформацію Дубнова. За повідомленнями, Козак на початку великої війни нібито домовився з Україною про угоду, яка б запобігла вступу України до НАТО, але Путін, як повідомляється, відхилив цю угоду, оскільки також хотів анексувати українську територію.

Західні видання пишуть, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити повноваження російських спецслужб.

«Повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з Путіним свідчать про те, що диктатор і, можливо, інші впливові особи в Кремлі, такі як заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, усунули Козака з його посади або змусили його «піти у відставку» за власним бажанням», – зауважують аналітики

Нагадаємо, заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням. Він розглядає «різні пропозиції переходу в бізнес». Козак – один з найдавніших соратників очільника Кремля. Вони працювали разом ще в петербурзькій мерії в 1990-х роках.

