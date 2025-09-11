Reuters: Російські дрони в Польщі поставили під сумнів готовність НАТО до потенційної війни

Аналітики вважають, що НАТО мало б підготуватися до загрози російської атаки значно раніше

Колишній посол Словаччини в НАТО Петер Батор вважає, що атака на Польщу виявила серйозні прогалини у здатності НАТО захиститися від РФ

Вночі 10 вересня російські безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі, що стало найбільш серйозним інцидентом для Альянсу за час повномасштабної війни в Україні. Попри те, що НАТО успішно перехопило дрони, інцидент викликав занепокоєння щодо готовності Альянсу до подібних загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Військового комітету Джузеппе Каво Драгоне заявили, що система ППО спрацювала успішно, а реакція Альянсу була рішучою. Однак аналітики, зокрема колишній посол Словаччини в НАТО Петер Батор вважає, що ця ситуація виявила серйозні прогалини. За його словами, НАТО лише реагувало на загрозу, а не запобігало їй. Батор закликав НАТО домовитися з Україною про право знищувати російські дрони на українській території, що становлять загрозу для Альянсу. Однак, як зазначає Reuters, такий крок малоймовірний, оскільки деякі країни-члени надзвичайно обережно ставляться до можливості бути втягнутими безпосередньо у війну.

Інцидент також підняв питання про економічну ефективність військових структур НАТО. У збройних силах Польщі заявили, що значна частина перехоплених безпілотників – це дешеві дрони типу «Гербера». У відповідь на їхню атаку НАТО задіяло дороге озброєння: винищувачі F-35 та F-16, гелікоптери та системи Patriot.

Дослідник Фабіан Хінц зазначив, що західні системи ППО не були розроблені для боротьби з дешевими безпілотниками у великих масштабах. А професор Філіпс О'Браєн додав, що атака на Польщу – це «дрібниця порівняно з тим, що Україна переживає щоночі», і що НАТО мало б підготуватися до такої загрози значно раніше.

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».