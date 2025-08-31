Головна Країна Події в Україні
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським
Спікер Кремля заявив, що закінченню війни нібито заважає Європа
фото з відкритих джерел

Речник Путіна заявив, що в Європейському Союзі посилюється так звана «партія війни»

У Кремлі знову спробували перекласти відповідальність за війну на Європу та Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Пєсков в черговому інтерв'ю заявив, що в Європейському Союзі посилюється так звана «партія війни». За його словами, ці сили вставляють палиці в колеса дипломатії та заохочують Київ до продовження бойових дій.

«Європейська партія війни зберігає свій основний тренд. Вони не вгамовуються. Це яскраво контрастує з тим підходом, наприклад, якого дотримується наш президент Путін, та й президент США Трамп, зусилля якого щодо виведення процесу в мирне русло важко переоцінити. І ми вдячні йому за ці зусилля», – сказав Пєсков.

Спікер Кремля також заявив, що закінченню війни нібито заважає саме Європа, а не категорична відмова Путіна обговорювати умови миру з українським президентом.

«Європейці заважають цим зусиллям, європейці вставляють палиці в колеса, європейці всіляко потурають і заохочують київський режим на абсолютно абсурдне продовження лінії на незговірливість», – наголосив Пєсков.

Попри те, що Україна неодноразово висловлювала готовність до переговорів із РФ на вищому рівні й навіть вимагала цього, Пєсков знову звинуватив Київ у небажанні врегулювати конфлікт дипломатичними методами.

«Поки ми не бачимо взаємності з Києва, продовжуємо спеціальну військову операцію», – заявив Пєсков.

19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним.

Тоді Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. 

Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. А фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною. 

До слова, «Главком» у матеріалі «Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини» пояснив, чи є цей указ, виданий майже три роки тому, перешкодою майбутнім потенційним переговорам між Зеленським і Путіним та чим він може обернутися для України.

Теги: путін Європа Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент переговори Дмитро Пєсков

