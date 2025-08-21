Удар по Луцьку: з'явилася інформація про постраждалу

Потерпіла є матір’ю рятувальника

У Луцьку під час нічної російської атаки одна людина отримала травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління ДСНС України у Волинській області.

«У Луцьку під час ранкової ворожої атаки уламками скла була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждала отримала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень. Відомо, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі.

Зауважимо, вночі російські війська вдарили ракетами і безпілотниками по Луцьку Волинської області.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по місту Мукачево. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа на заводі американської компанії Flex, зокрема, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.