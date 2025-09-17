Один з найдавніших соратників Путіна йде у відставку – російські ЗМІ

За даними ЗМІ, Дмитро Козак активно виступав проти початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Козак розглядає «різні пропозиції переходу в бізнес». Козак – один з найдавніших соратників очільника Кремля. Вони працювали разом ще в петербурзькій мерії в 1990-х роках.

З початку нульових Козак обіймав різні високі посади в Кабінеті міністрів РФ і Кремлі. З 2008 по 2020 рік він був заступником голови уряду, а з 2020 року – заступником керівника адміністрації президента.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна значно побільшала кількість осіб, які виступають за припинення війни з Україною. Очільник ГУР наголосив, що у Кремлі присутні полярні позиції: одні посадовці виступають за продовження війни, інші – за її зупинку. За словами Буданова, серед противників війни є навіть ті, хто не підтримував її з самого початку.

До слова, одним з небагатьох, хто відверто, хоча і не публічно, виступає проти війни, є один із найдавніших соратників Путіна Дмитро Козак. Як зазначає NYT, протягом десятиліть Козак був вірним помічником Путіна при виконанні «деяких найделікатніших завдань». Однак, як розповіли виданню троє людей, близьких до Кремля, а також двоє обізнаних представників Заходу, сьогодні Дмитро Козак майже ні за що не відповідає, а його повноваження перейшли до Сергія Кирієнка.

Напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну Козак радив російському диктатору не робити цього. За словами інсайдерів, він начебто попереджав Путіна про жахливі наслідки повномасштабного вторгнення, прогнозуючи запеклий опір України. Також стверджується, що навесні 2022 року Путін відхилив проект мирної угоди з Україною, який Козак начебто попередньо погодив із Києвом.