Рубіо розповів про ставлення США до кремлівської версії «першопричин війни»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Рубіо розповів про ставлення США до кремлівської версії «першопричин війни»
Рубіо: Ми не будемо на цьому зосереджуватися
фото: Reuters

Рубіо: Ми не будемо на цьому зосереджуватися

Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що розповіді кремлівського диктатора Володимира Путіна про «першопричини війни» в Україні абсолютно нецікаві США. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, передає «Главком».

«Під першопричинами війни він (Путін – «Главком») має на увазі ці довгі історичні скарги, які ми чули багато разів. Це не новий аргумент, він говорить про це давно, і це аргумент про нібито наступ Заходу. Я не хочу про це говорити, це занадто довго. Ми не будемо на цьому зосереджуватися», – сказав Рубіо.

Він додав, що реальною першопричиною війни стало те, що Путін ввів війська в Україну, а завдання Вашингтона – зупинити бойові дії.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.

Як відомо, 18 серпня у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Варто зазначити, що 15 серпня на Алясці відбулась зустріч президента Трампа з Путіним. Зустріч Трампа і Путіна, що тривала майже три години, включно з розмовою віч-на-віч у лімузині, закінчилася позитивними заявами обох лідерів про прогрес у переговорах. Однак, угоди щодо України, яка була центральним питанням, досягнуто не було.

Теги: путін Марко Рубіо війна

