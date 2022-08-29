Алкоголь, любовний трикутник, Рубльовка. Оприлюднено детальну біографію сина Медведєва

Син Дмитра Медведєва захоплювався футболом, винами та інвестиціями в нові технології

Донедавна 27-річний Ілля Медведєв вів непомітний – за мірками дітей російських чиновників – спосіб життя. Син колишнього президента та прем'єр-міністра Дмитра Медведєва знімався в «Єралаші», навчався в Московському державному інституті міжнародних відносин міністерства закордонних справ Російської Федерації, дав пару інтерв'ю про бізнес-мрії – ось і все, що про нього було відомо. Але чим старшим ставав Ілля Медведєв, тим більше був схожий на типового представника російської номенклатури. Влаштувався працювати у компанію близького до батька олігарха; користувався розкішною нерухомістю, на яку навряд чи міг заробити. Журналісти видань «Настоящее время» та «Медуза» дізналися, як Ілля Медведєв у певному сенсі повторив шлях свого батька, перетворившись на «єдинороса» з котеджем на Рубльовці.

Студентські роки

Медведєв добре вчився та не пропускав пари. «Типовий представник московської інтелігенції – дуже вихований, дуже пристойний, тактовний. Зразково-показовий, приємний молодик. Мамі сподобається, якщо такого нареченого додому приведеш. Завжди був дуже привітний», – описує Іллю Медведєва його приятелька.

«З ним можна було поговорити, приколи розповісти, щодо політики він не заганявся, – розповідає однокурсник Іллі про його студентські роки. – У ньому ніколи не було чванства, властивого дітям високопосадовців».

У 2008-2012 роках Дмитро Медведєв був президентом Росії, а з 2012-го – прем'єр-міністром. Це позначилося на повсякденному житті його сина. Ілля почав ходити на заняття до МДІМВ у супроводі двох охоронців у цивільному. У розмові зі знайомими він називав їх «хлопцями».

Близькі друзі Іллі заклеювали камери на телефонах та комп'ютерах, побоюючись, що за ними стежитимуть.

«Дівчина, до якої Ілля залицявся, скаржилася, що її соцмережі ламали (мабуть, щоб перевірити – ред.)», – додає однокурсниця Іллі.

У студентстві Ілля захоплювався футболом, у який грав у команді МДІМВ, винами, в яких добре розбирався, та інвестиціями в нові технології, якими мріяв займатися у майбутньому. Ілля «багато говорив про стартапи, інноваційні штуки», згадує знайомий Медведєва-молодшого.

У МДІМВ Ілля Медведєв ходив на додаткові заняття до інститутського бізнес-клубу. Там Медведєв-молодший презентував свою ідею – літній сноубордичний парк. За спогадами знайомих, хлопець дуже намагався бути «як усі».

«Це не типовий син багатого батька з випендрежем – а такі у нас (у МДІМВ – ред.) теж були, – згадує ще один однокурсник Медведєва. – Ілля – приклад адекватного чувака зі зрозумілим соціальним становищем. Коли у нас були дискусії про політику на лекціях – позиція Іллі, хоч і проросійська, більше була схожа на «ліберальнішу» позицію батька до його відставки з посади президента».

Однак політика виникала лише як тема для дискусій на лекціях. У звичайному житті Іллю Медведєва вона тоді не цікавила.

Три товариші і любовний трикутник

Найближче син майбутнього прем'єра дружив із двома своїми одногрупниками: Іваном Коптенко-молодшим (сином ексдепутата Верховної Ради СРСР Івана Коптенка) та інтелектуалом Іллею Труфановим (сином бізнесмена середньої руки).

Труфанова одногрупники називають найбільш помітним із трійці. Закінчивши бакалаврат і магістратуру МДІМВ, Труфанов продовжив освіту в Лондонському університеті Queen Mary та Паризькій Сорбонні; він одним із перших підписав наприкінці лютого 2022 року антивоєнний лист випускників МДІМВ.

Труфанов – випускник звичайної московської школи, адвокат-стажер у найбільшій французькій нафтогазовій компанії Total Energies (Total). У старшій школі Труфанов став зустрічатися зі своєю однокласницею Яною Григоряною. Їхні стосунки, розповідають троє знайомих Труфанова, були дуже серйозними, пара збиралася побратися. Але пізніше Григорян обрала іншого Іллю – Медведєва.

За словами одногрупників Медведєва та Труфанова, син колишнього президента «відбив у свого найкращого друга дівчину» ближче до четвертого курсу – і дружба Труфанова та Медведєва це випробування витримала насилу.

Григорян та Медведєв досі разом. Їхні стосунки знайомий пари описує як «справжні».

Плани на життя

«Я не хотів би працювати у великій держкорпорації. Мені цікаво займатися тим, що цікавіше для молодих,– наприклад, сферою технологій», – говорив Ілля Медведєв у 2016 році в інтерв'ю таблоїду «Московський комсомолець».

Для першого працевлаштування Медведєв обрав «Мейл.ру», а згодом – «ВКонтакті», щомісяця отримуючи трохи більше 100 тис. рублів. Обидві компанії входять до складу корпорації VK; до 2021 року її основним акціонером був холдинг USM мільярдера Алішера Усманова. Однак джерела ЗМІ не змогли дізнатися посаду сина Медведєва у цій компанії.

Крім того, у компанії, близькій до Усманова, після закінчення університету працювала дівчина Іллі Медведєва Яна Григорян. Те, що першою роботою Іллі Медведєва та його дівчини виявилися структури, пов'язані з мільярдером Усмановим, – не випадковість. Бізнесмен близький до родини Медведєвих: ще в 2017 році опозиційний політик Олексій Навальний у розслідуванні розповідав, як у 2010-му Усманов подарував президенту Медведєву розкішний особняк у підмосковному селищі Знам'янське.

Любов до вина

Іллю Медведєва та його друзів поєднує любов до одного напою – вина. Яна Григорян, Іван Коптенко та його дівчина Крістіна Хтей – активні користувачі мобільного додатка для оцінки та покупки вина Vivino. У додатку друзі підписані один на одного – і ще на два облікові записи. Один із них, доступ до якого закритий, називається Il Vino 7. Його зареєстрував Антон Бєлов. При цьому Ілля Медведєв активний у «ВКонтакті» під псевдонімом Ілля Бєлов; «Il» («Іл») у назві «винного» акаунта може бути відсиланням до перших літер імені Ілля.

Другий (на цей раз відкритий) обліковий запис, на який підписані Григорян, Коптенко та Хтей, належить Опанасу Медведєву – так звали прадіда Іллі Медведєва. Виставляючи оцінки маркам вина, Опанас Медведєв сфотографував більшість із них. У відображенні пляшкового скла можна побачити молодого брюнета, на його руці – чорний силіконовий браслет годинника Apple Watch (такі ж носить і Ілля Медведєв). Вина, які знімав Опанас Медведєв, оцінювала і Яна Григорян.

За чотири роки Опанас Медведєв оцінив понад 70 вин. Серед них є відносно недорогі – за €20 (трохи більше тисячі рублів за курсом на серпень 2022 року), так і дуже дорогі (€4,6 тис. за пляшку – понад 270 тис. рублів; наприклад, французьке червоне сухе Petrus Pomerol врожаю 2006).

Інтерес до виноробства Іллі, ймовірно, передався від батька: крім виробництва власного самогону колишній президент, ймовірно, володіє виноградниками в Тоскані. Син Дмитра Медведєва допомагає батькові «розвивати виноробний бізнес у Краснодарському краї», стверджує знайомий Іллі.

Йдеться про виноробню «Скелястий берег», розташовану в Краснодарському краї поряд з Анапою. Дмитро Медведєв володіє нею через фонд свого однокурсника з юрфаку Ленінградського університету Іллю Єлісєєва. Про це йдеться і в розслідуванні Навального.

Подарунок на Рубльовці

Ділянка Рубльовського шосе, до якого примикає селище «Гірки-9», з обох боків обнесено шестиметровим залізним парканом. Це президентська резиденція, яку Дмитро Медведєв зберіг при собі і на посаді прем'єра, і на посаді заступника голови Ради безпеки. Рубльово-Успенським шосе від Кремля порожньою дорогою до резиденції можна дістатися за 40 хвилин.

Навпроти резиденції колишнього прем'єра розташований маєток «Сосни-15». Усередині селища стоїть триповерховий будинок площею понад півтори тисячі квадратних метрів – з підземним поверхом, камінним залом, басейном, сауною, тренажерною залою та власною ділянкою лісу, облагородженим ландшафтним дизайнером. Вперше цей будинок з'явився у каталогах нерухомості у 2005 році. Тоді він коштував $5 млн, і був одним із найдорожчих котеджів Підмосков'я.

7 квітня 2011 року, всього за добу до звільнення Ігоря Юсуфова з посади спецпредставника президента, «Новоенерго» продала будинок компанії «Техінпро». Саме на компанію «Техінпро» ймовірно реєструється нерухомість, якою користується сам Дмитро Медведєв. Одним із цих котеджів може користуватися єдиний син Дмитра Медведєва Ілля.

Перевірені візитери та святі угодники

Про тих, хто бував у котеджах Медведєвих, можна дізнатись із витоку бази даних медичної лабораторії «Гемотест»: на адреси будинків знайомі високопоставленої родини замовляли результати своїх тестів на коронавірус. Серед тих, хто вказував адресу будинку №33 у «Соснах-15», опинилися кухарі, священнослужителі, друзі родини Медведєвих та сина колишнього прем'єра. Це той самий котедж, який для структур Медведєва купили у компаній, пов'язаних із Юсуфовим.

Часто у котеджах з'являлися і друзі Іллі Медведєва. Серед них дівчина Іллі Медведєва Яна Григорян, його колишній однокурсник Іван Коптенко, дівчина Коптенко Христина Хтей та Володимир Федотов.

Аполітичність і врешті партія

Наприкінці червня 2022 року, в розпал війни, раніше не надто публічний і без особливих політичних амбіцій поціновувач дорогого вина Ілля Медведєв раптом став у несподіваній якості: він став членом партії «Єдина Росія».

Урочисте вручення партквитка відбулося через два тижні після того, як розлетілася чутка про те, що у сина заступника голови Ради безпеки анулювали візу, за якою він нібито жив у США.

Підтвердження цим відомостям з того часу не знайшлося, але через два дні Дмитро Медведєв вибухнув гнівним постом про те, як Захід незаконно карає родичів російських чиновників – і порівняв цей підхід із принципами роботи італійської мафії.

Іллю Медведєва в партію «вступив» його батько. «Медведєв-молодший у політиці нічого не розуміє, – пояснює джерело ЗМІ, – а будь-якому бізнесу, яким він хоче займатися, партія зараз лише зашкодить».

Ілля Медведєв не відповів на запитання журналістів. Так само вчинили його друзі Ілля Труфанов, Яна Григорян, Володимир Федотов, Іван Коптенко та Ігор Юсуфов. Батько Іллі Медведєва, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв теж не надав відповіді на запитання.