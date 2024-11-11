Соратник Санду подав у відставку

Зміни в уряді Молдови можуть відбутися до кінця 2024 року

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину оголосив про відставку. Він також заявив, що залишає правлячу партію «Дія і солідарність». Про це урядовець повідомив у Facebook.

«Останні роки я брав на себе складні завдання, щоб наша країна досягла успіху. Зараз як ніколи я знаю, що Молдова рухається в правильному напрямку. Нас більше не шантажують енергоресурсами, будують більше об'єктів інфраструктури: доріг, мостів, водогонів тощо, а наші населені пункти отримують необхідні кошти на розвиток у межах національної програми «Європейське село», – зазначив він

Спину заявив, що протягом усього цього періоду зазнавав «несправедливої наклепницької кампанії» і нападок без жодних доказів.

«Відсьогодні я залишаю уряд Молдови і партію «Дія і солідарність». Сподіваюся, що цей крок дасть змогу повернутися до дискусій у публічному просторі про Молдову і менше обговорювати ту чи іншу людину, як цього хочуть вороги нашої країни», – каже урядовець.

Президентка Майя Санду під час передвиборчих дебатів перед другим туром президентських виборів визнала, що влада країни припускалася помилок. Санду заявила, що зміни в кабінеті міністрів необхідні і можуть відбутися до кінця 2024 року.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Спочатку Партія соціалістів не визнавала результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Проте згодом Стояногло визнав поразку на виборах чинній президентці країни.

До слова, МЗС Молдови розцінює заяву Кремля про те, що Майя Санду не перемогла на виборах президента, оскільки всередині країни більшість виборців підтримали її конкурента, як продовження зловмисного втручання у внутрішні справи Молдови.