Вибори в Молдові: соціалісти відмовилися визнавати результати голосування за кордоном

Партія соціалістів заявила, що голосування в Придністровському регіоні й на закордонних дільницях «ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу»

Партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

Соціалісти назвали чинну президентку країни Маю Санду, яка здобула перемогу, нелегітимною. Вони заявили, що Санду «визнають лише спонсори та куратори з-за кордону».

«Президентські вибори, що відбулися, особливо голосування в Придністровському регіоні й на закордонних дільницях, ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу», – йдеться в заяві.

Партія наголошує, що «зіткнулася з необґрунтованим скороченням виборчих дільниць, блокуванням доступу виборців до дільниць для голосування, агітацією в день тиші та в день виборів та з іншими порушеннями у низці країн, із сотнями випадків навмисної фальсифікації виборів, зникненням урн для голосування».

Соціалісти додали, що Стояногло здобув перемогу всередині країни, а Санду назвали «президенткою діаспори».

«Партія соціалістів Молдови не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможцем виборів», – зазначили в заяві.

Соціалісти також повідомили, що проведуть переговори з іншими партіями й громадянським суспільством для вироблення «спільної стратегії деполітизації державних органів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній».

Нагадаємо, Молдова завершила підрахунок голосів на президентських виборах. Учергове результати вибори в Молдові визначила діаспора. Президентка Майя Санду виграла вибори, набравши 55,33% голосів. Згідно з даними ЦВК, за Санду проголосували майже 930 тис. громадян Молдови. Натомість її опонент, ексгенпрокурор Олександр Стояногло, набрав 750 тис. голосів (44,64%).

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.