Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори в Молдові: соціалісти відмовилися визнавати результати голосування за кордоном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори в Молдові: соціалісти відмовилися визнавати результати голосування за кордоном
Представники Партії соціалістів назвали Санду назвали «президенткою діаспори»
фото з відкритих джерел

Партія соціалістів заявила, що голосування в Придністровському регіоні й на закордонних дільницях «ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу»

Партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

Соціалісти назвали чинну президентку країни Маю Санду, яка здобула перемогу, нелегітимною. Вони заявили, що Санду «визнають лише спонсори та куратори з-за кордону».

«Президентські вибори, що відбулися, особливо голосування в Придністровському регіоні й на закордонних дільницях, ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу», – йдеться в заяві.

Партія наголошує, що «зіткнулася з необґрунтованим скороченням виборчих дільниць, блокуванням доступу виборців до дільниць для голосування, агітацією в день тиші та в день виборів та з іншими порушеннями у низці країн, із сотнями випадків навмисної фальсифікації виборів, зникненням урн для голосування».

Соціалісти додали, що Стояногло здобув перемогу всередині країни, а Санду назвали «президенткою діаспори».

«Партія соціалістів Молдови не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможцем виборів», – зазначили в заяві.

Соціалісти також повідомили, що проведуть переговори з іншими партіями й громадянським суспільством для вироблення «спільної стратегії деполітизації державних органів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній».

Нагадаємо, Молдова завершила підрахунок голосів на президентських виборах. Учергове результати вибори в Молдові визначила діаспора. Президентка Майя Санду виграла вибори, набравши 55,33% голосів. Згідно з даними ЦВК, за Санду проголосували майже 930 тис. громадян Молдови. Натомість її опонент, ексгенпрокурор Олександр Стояногло, набрав 750 тис. голосів (44,64%).

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.

Читайте також:

Теги: Майя Санду Молдова вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

28 жовтня у Тбілісі відбувся мітинг під будівлею парламенту
У Тбілісі – з понеділка нова хвиля протестів. Опозиціонерка назвала головні цілі
Сьогодні, 12:03
Чинна президентка Майя Санду перемогла на виборах у Молдові
Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові
Сьогодні, 09:13
Процес виборів у США стартував
Понад 50 млн американців достроково проголосували на виборах – CNN
30 жовтня, 09:29
Результати виборів у Молдові, новий пакет допомоги від США. Головне за 21 жовтня
Результати виборів у Молдові, новий пакет допомоги від США. Головне за 21 жовтня
21 жовтня, 21:00
Молдова йде на другий тур виборів
В Молдові буде другий тур президентськийх виборів: попередні результати
21 жовтня, 06:18
Проводиться підрахунок голосів після виборів у Молдові
Опрацьовано 40% голосів референдуму в Молдові: більшість поки проти вступу до ЄС
20 жовтня, 22:57
Росія втручається у вибори в Молдові
Росіяни витрачають великі гроші, щоб схилити вибори в Молдові на свою користь
16 жовтня, 01:26
Гарріс випереджає Трампа
Трамп стрімко випереджає Гарріс у передвиборчій кампанії – The Hill
12 жовтня, 23:42
Путін наростив впливи в Африці, спробував понервувати США активністю у Латинській Америці, фактично інкорпорував Білорусь
Війна з Росією це погано, але мир з нею це ще гірше
11 жовтня, 13:23

Політика

Опозиція розпочала мітинг під парламентом Грузії (відео)
Опозиція розпочала мітинг під парламентом Грузії (відео)
«Це буде катастрофа». Грузинська опозиціонерка виключила перемовини з владою
«Це буде катастрофа». Грузинська опозиціонерка виключила перемовини з владою
Вибори в Молдові: соціалісти відмовилися визнавати результати голосування за кордоном
Вибори в Молдові: соціалісти відмовилися визнавати результати голосування за кордоном
«Всі чекають виборів у США». Політолог пояснив, чому грузинська опозиція гальмує з протестами
«Всі чекають виборів у США». Політолог пояснив, чому грузинська опозиція гальмує з протестами
У Фінляндії розпочалися найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі
У Фінляндії розпочалися найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі
Вибори в Молдові: Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
Вибори в Молдові: Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
16K
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою
15K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9788
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua