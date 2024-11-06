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Суперник Санду визнав поразку на молдовських виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суперник Санду визнав поразку на молдовських виборах
Стояногло вважає перемогу Майї Санду «слабкою і штучною»
скріншот з відео

Стояногло назвав програш на виборах у Молдові «не остаточною поразкою, а лише програною битвою»

Кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло визнав поразку на виборах чинній президентці країни Майї Санду. Відповідну заяву він опублікував у Facebook.

Стояногло заявив, що результати виборів президента «показали, що ми програли, хоча тут, у Молдові, ми перемогли».

Водночас суперник Санду заявив про «політичну упередженість і захоплення ключових державних структур», а перемогу Майї Санду назвав «слабкою і штучною».

Раніше повідомлялося, що Партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

Нагадаємо, російські та прокремлівські агенти розпочали інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.

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Теги: Молдова вибори Майя Санду

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