Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
За словами президента, Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Лідери обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки Україні

У Парижі відбулося засідання «коаліції охочих». Під час зустрічі політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

«Зустріч із лідерами офлайн та онлайн. Понад 30 країн. Усі об’єднані однаковим прагненням завершити цю війну надійним миром і довготривалою безпекою. Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки», – каже він.

За словами президента, Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну. «Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія», – додав український лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де пройшла зустріч «коаліції охочих». Раніше повідомлялося, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Як стало відомо, європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

