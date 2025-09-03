Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»

Зустріч у Парижі є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня

Під час засідання лідери підібʼють підсумки «прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України»

Європейські лідери завтра, 4 вересня, зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Близько 30 лідерів підібʼють підсумки «прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України як необхідної передумови для будь-якої майбутньої мирної угоди, а також визначатимуться з подальшими кроками, щоб продовжувати підтримувати Україну та залучити Росію до столу переговорів».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Раніше ЗМІ писали, що президент США та президент України можуть зустрітися у Парижі.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з очільником України Володимиром Зеленським сьогодні, 3 вересня, в Парижі. Макрон надішле «меседж, що Франція як країна, яка хоче та може надати Україні гарантії безпеки, віддана своїм зобов’язанням щодо України».

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі. Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.