Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»
Зустріч у Парижі є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня
фото: Білий дім

Під час засідання лідери підібʼють підсумки «прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України»

Європейські лідери завтра, 4 вересня, зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Близько 30 лідерів підібʼють підсумки «прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України як необхідної передумови для будь-якої майбутньої мирної угоди, а також визначатимуться з подальшими кроками, щоб продовжувати підтримувати Україну та залучити Росію до столу переговорів».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Раніше ЗМІ писали, що президент США та президент України можуть зустрітися у Парижі.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з очільником України Володимиром Зеленським сьогодні, 3 вересня, в Парижі. Макрон надішле «меседж, що Франція як країна, яка хоче та може надати Україні гарантії безпеки, віддана своїм зобов’язанням щодо України».

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі.  Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Читайте також:

Теги: переговори Дональд Трамп Володимир Зеленський Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
1 вересня, 22:45
Трамп відправив до берегів Венесуели сім американських кораблів та підводний човен
Трамп, ймовірно, готує військове вторгнення у Венесуелу для повалення режиму Мадуро – Axios
29 серпня, 22:23
На цей час відомо про 23 загиблих внаслідок обстрілу Києва 28 серпня
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою
29 серпня, 10:12
Володимир Зеленський: Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями
Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу
21 серпня, 11:00
Меланія Трамп звернулась до Путіна
Лист Меланії Трамп до Путіна: що вона просила для українських дітей
16 серпня, 07:27
Президент зробив заяву про підвищення стипендій
Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів
12 серпня, 16:40
Україна підтримує жорсткий контроль за дотриманням санкційного режиму
Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії
9 серпня, 10:43
Москва звинуватила Вашингтон у спробі захопити процес примирення між Баку і Єреваном та відсунути на другий план регіональні держави. На колажі: лідери Вірменії, США та Азербайджану
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
8 серпня, 17:00
Посол України в Туреччині Наріман Джелял і президент Туреччині Реджеп Тайїп Ердоган. Стамбул. 8 липня 2025 року
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
3 серпня, 21:45

Політика

Зеленський прибув до Франції
Зеленський прибув до Франції
Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»
Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України провела перше засідання
Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України провела перше засідання
Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
35K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
14K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
9098
Фальшива драма кілера Парубія
8769
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua