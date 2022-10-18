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Соратник Зеленського порівняв Путіна з наркодилером

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського порівняв Путіна з наркодилером
Путін тримав Європу на газовій голці
фото з відкритих джерел

Мережко: Європа, як наркоман, злазить з російської газової голки. Треба пережити цю зиму

Європа вчиться жити без дешевого російського газу, і це надзвичайно болісний процес. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко. За його словами, Європа, як наркоман, злазить із газової голки Путіна.

«У цей період у наркомана починається ломка, і якраз спостерігаємо у західних політиків, які звикли жити, як вони думали, на дешевому російському газі. Але все це мине, нам треба пережити цю зиму. Економічна ситуація в Європі вже буде іншою, бо вони винесли урок з цієї нездорової залежності від російського газу», – зауважив Мережко.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня у Балтійському морі сталися безпрецедентні події – оператор російських «Північних потоків» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках підводних газопроводів виявлено одночасні руйнування. Жоден із газогонів «Північний потік» і «Північний потік-2» не працював, але обидва були заповнені газом, коли відбулося різке падіння тиску – зі 105 барів до 7. Як одразу з’ясувалося, це могло бути викликано виключно витоком через великі діри в трубі, а витік шведська поліція класифікувала як «злочин грубої диверсії».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію. На думку представника Банкової, Росія таким чином хоче дестабілізувати економічну ситуацію у Європі та викликати паніку перед зимою.

Додамо, що у польському Гданську 27 вересня відкрили газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід покладе край добі домінування Росії. 

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Теги: росія поліція міністр злочин Європа

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