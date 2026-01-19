Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters

У Давосі стартував економічний форум

Спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос і проведе зустрічі з членами делегації США в рамках Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Головний переговірник України Рустем Умєров заявив у неділю, що переговори з американськими чиновниками щодо вирішення майже чотирирічної війни з Росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) цього тижня.

Трамп особисто візьме участь у цьогорічній щорічній зустрічі, після того, як минулого року виступив перед учасниками зібрання за допомогою відеозв'язку. Його супроводжуватиме делегація США.

Водночас Кремль заявив, що готується прийняти в Москві посланця Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера для проведення мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначені.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, якщо президент України там буде присутній.