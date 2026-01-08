Головна Світ Соціум
Китай зламав електронні системи співробітників комітетів Конгресу США – FT

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Хакери зламали системи електронної пошти, якими користуються співробітники кількох впливових комітетів Палати представників Конгресу США
фото з відкритих джерел

Поки що не підтверджено, чи отримали зловмисники доступ безпосередньо до поштових скриньок членів Конгресу

Китайські хакери зламали системи електронної пошти, якими користуються співробітники кількох впливових комітетів Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з розслідуванням, пише «Главком».

За даними видання, злам є частиною масштабної кампанії кібершпигунства, відомої під назвою Salt Typhoon. Атаки були виявлені у грудні 2025 року та зачепили поштові системи співробітників комітетів з питань Китаю, закордонних справ, розвідки та збройних сил.

За словами джерел FT, поки що не підтверджено, чи отримали зловмисники доступ безпосередньо до поштових скриньок членів Конгресу, однак системи, якими користувався персонал, були скомпрометовані.

Кампанія Salt Typhoon, яку західні експерти пов’язують із Міністерством державної безпеки Китаю, триває вже кілька років. Її мета – отримання доступу до незашифрованих комунікацій, зокрема електронних листів, повідомлень, голосової пошти та метаданих дзвінків. У межах цієї операції, за даними розслідувачів, могли бути перехоплені й повідомлення високопосадовців США.

У посольстві Китаю у Вашингтоні відкинули звинувачення, назвавши їх «безпідставними спекуляціями» та звинувативши американську сторону у поширенні дезінформації.

Нагадаємо, Вашингтонське відділення ФБР розпочало розслідування хакерських атак, здійснених більш ніж на 12 великих американських юридичних та технологічних компаній. Як стверджує The New York Times, до атак можуть бути причетні китайські хакери.

хакер США Китай

