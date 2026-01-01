Головна Світ Політика
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Білорусь переправляла до Росії техніку протягом кількох місяців у 2025 році
фото: ГУР

Білорусь заявила, що відправляла техніку до Росії на ремонт 

Білорусь передала Росії кілька ешелонів з військовою технікою. Її переправляли до центральної бази резерву танків збройних сил РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на аналітику матеріалів спільноти залізничників Білорусі за II–III квартали 2025 року.

Відомо, що Білорусь переправляла до Росії техніку протягом кількох місяців у 2025 році. Йдеться про період з 1 квітня по 30 вересня 2025 року. Техніку відправляли зі складів зберігання, а також на ремонт у Росію. «Ці перевезення включають експорт важкої техніки, постачання залізобетонних конструкцій, експорт-імпорт боєприпасів, ротацію і повернення військових контингентів, а також обслуговування та ремонт озброєння», – йдеться у матеріалі.

Однією із головних відправок згадують ешелон, що вирушив зі станції Борисов Білоруської залізниці. За це відповідальним зазначений 814-й центр технічного забезпечення Міністерства оборони Білорусі. Цей потяг віз 32 вагони, де 31 з них був наповнений військової техніки. Зазначається, що потяг прибув до 1311 центральної бази резерву танків збройних сил Росії.

Ще одне масштабне перевезення минулого року було здійснено зі станції Полоцьк до станції Онохой Східно-Сибірської залізниці в Росії. Білорусь відправила РФ ешелон від 377-го зенітного ракетного полку ПС і ППО РБ. Йдеться про 31 платформу з військовою технікою та один вагон із комплектуючим. У меті відправлення, яка зазначена в аналітиці, йдеться про капітальний ремонт і технічне обслуговування на російських ремонтних підприємствах. Щодо попереднього відправлення, то воно здійснювалося в інтересах Росії.

Нагадаємо, що міністерство оборони Білорусі оприлюднило відео, на якому нібито зображено російський ракетний комплекс «Орєшнік». Він заступив на бойове чергування. Фахівці бойових розрахунків пуску, зв'язку, охорони та енергопостачання, а також механіки-водії агрегатів ракетного комплексу перед заступленням на бойове чергування пройшли перепідготовку на сучасних навчально-тренувальних засобах.

Також повідомлялося, як очільник білоруського Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь розмістила у себе ракетний комплекс «Орєшнік» через «агресію Заходу». Водночас він стверджує, що Білорусь нібито не збирається воювати із західними країнами. За його словами, подібного «ніколи не станеться».

Теги: Білорусь росія військова техніка

