Спікеркою Бундестагу стала ексміністерка уряду Меркель

Юлія Кльокнер стежитиме за порядком у парламенті, і це буде непросто

Новий німецький Бундестаг на своєму інавгураційному засіданні обрав спікеркою представницю Християнсько-демократичного союзу Юлію Кльокнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle,

Кльокнер була міністеркою сільського господарства в останньому уряді Ангели Меркель – у період з 2018 до 2021 року.

Формально спікер Бундестагу є другою особою в державі після федерального президента. Проте реальні повноваження Кльокнер стосуватимуться лише підтримання порядку у сесійній залі. А з цим можуть виникнути проблеми, зауважує видання: кількість порушень такого порядку стрімко зросла з потраплянням до Бундестагу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

Нагадаємо, 23 лютого у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, які визначили нового канцлера та склад нового парламенту.

Блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом офіційно переміг на цих виборах, набравши 28,5% голосів. Друге місце – вперше у своїй історії – посіла правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» з 20,8%. Соціал-демократична партія Німеччини була лише третьою (16,4%), хоча саме соціал-демократи очолювали попередній уряд.