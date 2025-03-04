Гарантії миру для України. ЄС визначив, що може стати ключовим у цьому питанні

Франція і Німеччина, які виступають проти конфіскації активів РФ, ймовірно, змінюють свою позицію

Найбільші держави Європи вивчають можливість конфіскації понад €200 млрд заморожених російських активів, складаючи плани угоди про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Франція і Німеччина, які давно виступали проти повномасштабної конфіскації активів, що перебувають у ЄС, обговорюють із Великою Британією та іншими країнами способи їхнього можливого використання.

Французькі чиновники обговорили пропозицію про те, щоб європейські столиці заарештували активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні, повідомили троє людей, поінформованих про переговори, в рамках зусиль з надання Києву гарантій безпеки після конфлікту.

Прихильники угоди про припинення вогню розглядають її як спосіб змусити Росію дотримуватися будь-якої угоди і надати Києву гарантії.

Переговори відбуваються на тлі шквалу європейських дипломатичних зусиль на чолі з Францією і Великою Британією щодо розроблення мирного плану для України, викликаного рішенням президента США Дональда Трампа почати двосторонні переговори з Москвою, спрямовані на припинення війни.

Раніше деякі країни ЄС та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступали проти передачі Україні заморожених активів РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Зазначається, що європейські держави можуть вдатися до арешту російських активів, оскільки не беруть участі в переговорах між США та Росією. Це дасть їм змогу забезпечити свою присутність у діалозі. Водночас країни Балтії та Північної Європи наполягають на якнайшвидшому переказі цих коштів Україні.

До слова, Європейський Союз має намір конфіскувати частину заморожених російських активів та віддати їх Україні. Повідомляється, що в ЄС наразі обговорюють, яким чином ці активи можна використати як заставу для запланованої Міжнародної претензійної комісії, яка повинна визначити розмір компенсації за збитки, завдані внаслідок російської агресії.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що заморожені російські активи – це гроші України.