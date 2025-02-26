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Франція назвала країни, які готові відправити миротворчі війська в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Франція назвала країни, які готові відправити миротворчі війська в Україну
Франція очікує від США підтримки європейських військ
фото з відкритих джерел

Європейські країни готові спрямувати війська для забезпечення режиму припинення вогню

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові спрямувати війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра фінансів Франції Еріка Ломбарда в інтерв'ю Bloomberg Television.

Політик наголосив, що очікує від США підтримки європейських військ в Україні після того, як буде досягнуто угоди про перемир’я.

«Якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися на це», – сказав він.

Французький міністр уточнив, що президент США Дональд Трамп згоден на участь Америки в миротворчих зусиллях в Україні.

Нагадаємо, Франція і Велика Британія розробили план з надання Україні гарантій безпеки, який може включати розміщення європейських військових в Україні. За словами французького президента, іноземні військові «не обов’язково розташовуватимуться на лінії фронту», а будуть присутні «як гарантії».

Як повідомлялося, Велика Британія обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів щодо війни в Україні.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом

До слова, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

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Теги: Німеччина війна Франція Велика Британія Україна миротворці

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