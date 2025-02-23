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У Німеччині почалися дострокові вибори до Бундестагу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Німеччині почалися дострокові вибори до Бундестагу
Причиною проведення позачергових виборів став розпад правлячої коаліції
фото: REUTERS

У виборах беруть участь 29 партій, однак основне суперництво розгортається між трьома політичними силами

У неділю, 23 лютого, в Німеччині відбуваються вибори, які визначать політичне майбутнє країни. Голосування триватиме до 18:00 (по Києву), після чого почнеться підрахунок голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Pais та Politico.

Так, громадяни голосують за представників до Бундестагу (Федерального парламенту), а також за нового федерального канцлера.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 18:00 (по Києву). Одразу після їх закриття очікуються перші дані екзит-полів, які дадуть попереднє уявлення про результати голосування.

У країні близько 59,2 млн виборців. З них 24,9 млн (42%) – старші за 60 років. Близько 2,3 млн виборців (3,9%) – молоді люди, які досягли 18 років і вперше отримали право голосу на федеральних виборах. Для голосування за кордоном зареєструвалося ще близько 200 тис. громадян ФРН. Їхнє загальне число оцінюють приблизно в 3-4 млн. Причина низької явки серед них – бюрократичні труднощі і необхідність висилати бюлетень на батьківщину поштою.

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фото: REUTERS

Причиною проведення позачергових виборів став розпад правлячої коаліції, що складалася з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії «Зелені» (Die Grünen) і Вільної демократичної партії (ВДП). Розбіжності між союзниками, а також погіршення економічної ситуації призвели до розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

Вибори важливі не тільки з погляду формування нового керівництва Німеччини, а й для визначення курсу країни в ключових сферах, таких як економіка, міграційна політика та її роль у Європейському Союзі.

У виборах беруть участь 29 партій, однак основне суперництво розгортається між такими політичними силами:

  1. Християнсько-демократичний союз (ХДС) – лідер Фрідріх Мерц. Правоцентристська партія, яка є фаворитом передвиборчих перегонів;
  2. Альтернатива для Німеччини (АдН) – лідерка Еліс Вайдель. Націоналістична, антиіммігрантська партія, яка виступає проти допомоги України, і яка вперше отримує значну підтримку, особливо у східних регіонах країни;
  3. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – лідер Олаф Шольц, чинний федеральний канцлер, який намагається переобратися на новий термін.

Правоцентристський блок під керівництвом Фрідріха Мерца впевнено лідирує в опитуваннях, набираючи 28-32% підтримки. Мерц залишається головним претендентом на посаду канцлера замість Олафа Шольца. Альтернатива для Німеччини посідає друге місце з 20%, а СДПН набирає 16%, що може стати найгіршим результатом партії за всю післявоєнну історію країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та кандидат у канцлери від консервативного блоку Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц провели дебати напередодні виборів до Бундестагу. 

Зазначається, що дебати більшою мірою були спокійними. Серед тем, довкола яких розв'язалися гострі суперечки політиків – міграція, економічна політика Німеччини, війна в Україні.

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Теги: Німеччина Олаф Шольц Фрідріх Мерц політика партії вибори економіка

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