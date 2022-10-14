Спікером Палати депутатів Італії обрано прихильника Путіна

Фонтана у 2014 році їздив на так званий «референдум» до окупованого Криму

Лоренцо Фонтана є великим шанувальником Путіна, якого описує як «світло» для західного світу

В Італії спікером Палати депутатів – нижньої палати парламенту – обрали члена правої партії «Ліга» Лоренцо Фонтану. Про це повідомляє видання Rai.

Зазначається, що Фонтана набрав 222 голоси депутатів. Його кандидатуру підтримала в тому числі партія «Брати Італії» Джорджії Мелоні, яка, ймовірно, очолить новий уряд.

Фонтана раніше обіймав посаду міністра з європейських справ в уряді Джузеппе Конте. Він також був міністром у справах сім'ї та інвалідності та віцепрезидентом Палати депутатів. Його вважають ультраконсерватором. Він називає себе «хрестоносцем», який бореться проти абортів та одностатевих цивільних.

Раніше Фонтана заявляв, що Росія Путіна «є еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства». Політик є великим шанувальником Путіна, якого описує як «світло» для західного світу.

За даними видання La Stampa, Фонтана у 2014 році їздив на так званий «референдум» до окупованого Криму.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив із лідеркою партії «Брати Італії» Джорджею Мелоні важливість підтримки України після формування нового італійського уряду, питання санкцій проти Росії, заборону видачі туристичних від росіянам, а також запросив відвідати Україну.