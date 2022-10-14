Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікером Палати депутатів Італії обрано прихильника Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спікером Палати депутатів Італії обрано прихильника Путіна
Фонтана у 2014 році їздив на так званий «референдум» до окупованого Криму
RaiNews

Лоренцо Фонтана є великим шанувальником Путіна, якого описує як «світло» для західного світу

В Італії спікером Палати депутатів – нижньої палати парламенту – обрали члена правої партії «Ліга» Лоренцо Фонтану. Про це повідомляє видання Rai.

Зазначається, що Фонтана набрав 222 голоси депутатів. Його кандидатуру підтримала в тому числі партія «Брати Італії» Джорджії Мелоні, яка, ймовірно, очолить новий уряд. 

Фонтана раніше обіймав посаду міністра з європейських справ в уряді Джузеппе Конте. Він також був міністром у справах сім'ї та інвалідності та віцепрезидентом Палати депутатів. Його вважають ультраконсерватором. Він називає себе «хрестоносцем», який бореться проти абортів та одностатевих цивільних.

Раніше Фонтана заявляв, що Росія Путіна «є еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства». Політик є великим шанувальником Путіна, якого описує як «світло» для західного світу.

За даними видання La Stampa, Фонтана у 2014 році їздив на так званий «референдум» до окупованого Криму.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив із лідеркою партії «Брати Італії» Джорджею Мелоні важливість підтримки України після формування нового італійського уряду, питання санкцій проти Росії, заборону видачі туристичних від росіянам, а також запросив відвідати Україну.

Теги: Італія путін партії росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримає від Італії п'ятий пакет військової допомоги – ЗМІ
Україна отримає від Італії п'ятий пакет військової допомоги – ЗМІ
6 жовтня, 06:44
Президент України привітав лідера політичної сили «Брати Італії» з перемогою на виборах
Санкції і заборона віз для РФ: Зеленський поговорив з майбутньою прем’єркою Італії
4 жовтня, 21:59
Джорджія Мелоні невдовзі стане прем'єр-міністром Італії
Анексія українських територій. Майбутня прем’єрка Італії сказала, що думає про Путіна
30 вересня, 18:53

Політика

Спікером Палати депутатів Італії обрано прихильника Путіна
Спікером Палати депутатів Італії обрано прихильника Путіна
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна
Путін оголосив, коли завершиться мобілізація у Росії
Путін оголосив, коли завершиться мобілізація у Росії
Наступ із Білорусі буде? Лукашенко зробив заяву (відео)
Наступ із Білорусі буде? Лукашенко зробив заяву (відео)
Лукашенко закликав країни СНГ воювати за Путіна (відео)
Лукашенко закликав країни СНГ воювати за Путіна (відео)
Путін визвірився на Макрона (відео)
Путін визвірився на Макрона (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Путін визвірився на Макрона (відео)
138K
Що з руками? Путін на саміті СНД дивно рухався (відео)
52K
«Російська армія буде знищена». Боррель різко відповів на ядерні погрози Путіна
44K
Лукашенко закликав країни СНГ воювати за Путіна (відео)
35K
14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
34K
Шойгу заявив про готовність до припинення вогню. Банкова відреагувала

Новини

США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Сьогодні, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Сьогодні, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту