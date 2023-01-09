Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія

Штат охопили сильні зимові шторми, повені і зсуви ґрунту

Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорніяі розпорядився надати федеральну допомогу у зв’язку з надзвичайними умовами внаслідок сильних зимових штормів, повеней і зсувів ґрунту, що розпочалися 8 січня 2023 року й тривають досі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

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Зокрема, президент уповноважив міністерство внутрішньої безпеки й федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати всі зусилля з надання допомоги внаслідок стихійного лиха місцевому населенню.

«Надзвичайні заходи, дозволені відповідно до Розділу V Закону Стаффорда, вводяться для порятунку життів і захисту майна, здоров’я та безпеки населення, а також для зменшення або відвернення загрози катастрофи в округах Ельдорадо, Лос-Анджелес, Маріпоса, Мендосіно, Мерсед , Монтерей, Напа, Плесер, Ріверсайд, Сакраменто, Сан-Бернардіно, Сан-Матео, Санта-Клара, Санта-Крус, Сонома, Станіслав і Вентура», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні 10 січня очікується сильний вітер. Через негоду синоптики оголосили штормове попередження по всій території. Про це повідомляє «Укргідрометцентр». «10 січня в Україні, крім більшості західних областей, пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

У той же час Київська міська військова адміністрація звернулася до водіїв з проханням без потреби не виїжджати на вулиці столиці і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць. Сьогодні у Києві – невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме штормових позначок у 15-20 м/с.

До слова, вантажне судно MV Glory, яке везе кукурудзу з України до Китаю, сіло на мілину в північній частині Суецького каналу поблизу єгипетського міста Ель-Кантара. Glory перевозить понад 65 тисяч тонн кукурудзи з України до Китаю.