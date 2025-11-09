Головна Світ Політика
Справа «Північних потоків»: арештований українець в Італії у критичному стані через голодування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Справа «Північних потоків»: арештований українець в Італії у критичному стані через голодування
Мітинг на підтримку українця
фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

Українець Сергій Кузнєцов, якого заарештували за підозрою в причетності до підриву газопроводів «Північний потік», 

Заарештований в Італії українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», перебуває у критичному стані через оголошене раніше голодування. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

Лубінець провів зустріч із дружиною підозрюваного, Галиною Кузнєцовою, яка підтвердила, що Сергій продовжує голодування, і стан його здоров’я критичний.

У зв'язку з цією інформацією, український омбудсмен негайно направив офіційні звернення до:

  • Міністерства закордонних справ України;
  • Міністерства юстиції Італії;
  • Віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно;
  • Омбудсманів Італії та регіону Лаціо;
  • Національного гаранта прав осіб, позбавлених свободи в Італії.

Дмитро Лубінець підкреслив, що утримання громадянина України в колонії суворого режиму та неналежні умови є неприпустимими і прямо суперечать Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Він закликав італійську сторону вжити заходів для забезпечення повного дотримання прав Сергія Кузнєцова.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію з голодуванням українця Сергія Кузнєцова, якого заарештували за підозрою в причетності до підриву газопроводів «Північний потік».

Адвокат Кузнєцова розповів омбудсману про те, що підозрюваного українця утримують у в’язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із родиною.

Як повідомлялось, Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. Як зазначив адвокат, з початку арешту українця в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту за його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.

