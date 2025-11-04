Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець оголосив голодування

Кузнєцова звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у вересні 2022 року

Підозрюваний українець розпочав голодування 31 жовтня

Українець Сергій Кузнєцов, якого за підозрою у підриві «Північних потоків» було затримано в Італії, оголосив голодування. Чоловік перебуває у вʼязниці суворого режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Ніколу Канестріні, якого цитує «Бабель».

За словами правозахисника, Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. Як зазначив адвокат, з початку арешту українця в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту за його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Юрист закликав італійський Мінʼюст та адміністрацію вʼязниці терміново втрутитися для забезпечення умов, відповідних конституційним і міжнародним стандартам. «Голодування увʼязненого завжди є тривожним сигналом, не лише для відповідної особи. Нікого не слід змушувати вживати крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав», – каже він.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.