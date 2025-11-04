Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець оголосив голодування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець оголосив голодування
Кузнєцова звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у вересні 2022 року
фото з відкритих джерел

Підозрюваний українець розпочав голодування 31 жовтня

Українець Сергій Кузнєцов, якого за підозрою у підриві «Північних потоків» було затримано в Італії, оголосив голодування. Чоловік перебуває у вʼязниці суворого режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Ніколу Канестріні, якого цитує «Бабель».

За словами правозахисника, Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. Як зазначив адвокат, з початку арешту українця в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту за його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Юрист закликав італійський Мінʼюст та адміністрацію вʼязниці терміново втрутитися для забезпечення умов, відповідних конституційним і міжнародним стандартам. «Голодування увʼязненого завжди є тривожним сигналом, не лише для відповідної особи. Нікого не слід змушувати вживати крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав», – каже він.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.

Читайте також:

Теги: Італія голодування Північний потік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригоди росіян в Італії: фейки, вежа і зрив допомоги Україні
Пригоди росіян в Італії: як Кремль намагався зірвати допомогу Україні
Сьогодні, 11:41
Вітряна турбіна від компанії Gevi Wind
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
17 жовтня, 16:05
Уряд Італії підтримує Ізраїль і не визнає Палестину
Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду
8 жовтня, 06:22
Італія вже надала Україні понад 10 пакетів військової допомоги
Bloomberg: Ще одна країна готова долучитися до програми PURL для закупівлі зброї Україні
20 жовтня, 23:32
Польські правоохоронці затримали українця за запитом Німеччини
Підрив «Північних потоків». Польща відмовила Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця
17 жовтня, 15:31
Італія вводить серйозні обмеження щодо опалення
Штраф до €3 тис. за занадто теплу оселю. В Італії діють жорсткі обмеження щодо опалення
10 жовтня, 14:18
Генсек НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп на зустрчі у Білому домі
Трамп і Рютте тиснуть на Італію через закупівлю зброї для України
24 жовтня, 23:51
Росія почала дедалі частіше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоби послабити економіку та створити гуманітарну кризу
Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією
28 жовтня, 13:23
3 листопада, близько 11:20 ранку на території Імператорських форумів у центрі Риму частково обвалилася історична вежа Torre dei Conti
ANSA: румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні
Сьогодні, 02:58

Суспільство

Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець оголосив голодування
Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець оголосив голодування
Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)
Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)
Чи можна тримати вдома значки із прапором РФ та георгіївську стрічку? Верховний суд створив прецедент
Чи можна тримати вдома значки із прапором РФ та георгіївську стрічку? Верховний суд створив прецедент
«Уряд робить все можливе». Прем’єрка Свириденко прокоментувала старт опалювального сезону
«Уряд робить все можливе». Прем’єрка Свириденко прокоментувала старт опалювального сезону
Хто отримає 6,5 тис. грн допомоги від держави? Пояснення міністра соцполітики
Хто отримає 6,5 тис. грн допомоги від держави? Пояснення міністра соцполітики
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua