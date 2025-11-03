Міністр оборони Італії оголосив про підготовку 12-го пакета допомоги Україні
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна незабаром представить вже дванадцятий пакет допомоги для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Repubblica.
Італія продовжує підтримувати Україну у її боротьбі та готує новий пакет допомоги. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що допомога буде надана у форматі попередніх пакетів і спрямована на посилення оборонних можливостей України.
«Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети», – сказав Крозетто.
Він також уточнив, що Італія надала все, що могла, не послаблюючи власну оборону: «Що стосується Patriot, надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати. Ми надіслали все, що мали - допомога є секретною - не послаблюючи італійську оборону більше, ніж вона вже є».
Нагадаємо, що Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 млрд канадських доларів. Міністр національної оборони Канади Девід МакҐінті повідомив, що до кінця 2025 року українські війська отримають усі 50 обіцяних бронетранспортерів ACSV Super Bison, частина яких уже відправлена в Україну.
США схвалили перші пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО через новий механізм Purl. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі підтвердив дві поставки на суму 500 млн доларів, перші з понад 2 млрд доларів, залучених програмою.
