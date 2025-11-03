Головна Світ Політика
Міністр оборони Італії оголосив про підготовку 12-го пакета допомоги Україні

glavcom.ua
Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Італія підтверджує безперервну підтримку України та готує новий пакет допомоги

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна незабаром представить вже дванадцятий пакет допомоги для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Repubblica.

Італія продовжує підтримувати Україну у її боротьбі та готує новий пакет допомоги. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що допомога буде надана у форматі попередніх пакетів і спрямована на посилення оборонних можливостей України.

«Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети», – сказав Крозетто.

Він також уточнив, що Італія надала все, що могла, не послаблюючи власну оборону: «Що стосується Patriot, надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати. Ми надіслали все, що мали - допомога є секретною - не послаблюючи італійську оборону більше, ніж вона вже є».

Нагадаємо, що Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 млрд канадських доларів. Міністр національної оборони Канади Девід МакҐінті повідомив, що до кінця 2025 року українські війська отримають усі 50 обіцяних бронетранспортерів ACSV Super Bison, частина яких уже відправлена в Україну.

США схвалили перші пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО через новий механізм Purl. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі підтвердив дві поставки на суму 500 млн доларів, перші з понад 2 млрд доларів, залучених програмою.

