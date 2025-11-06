Головна Світ Соціум
Італія скасувала концерт оперного співака Абдразакова через підтримку Путіна

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Італія скасувала концерт оперного співака Абдразакова через підтримку Путіна
Італія не пустила на сцену оперного співака-пропагандиста Путіна
фото з відкритих джерел

Виступ у Вероні скасували після того, як артист висловив підтримку вторгненню Росії в Україну

Італійський театр відмовився від оперного співака Ільдара Абдразакова, який підтримав війну РФ проти України та був довіреною особою Путіна під час виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно у соцмережі Х.

Ільдар Абдразаков мав виступити у січні 2026 року в опері «Дон Жуан» у Teatro Filarmonico у Вероні. Проте після його висловлювань на підтримку війни в Україні та участі у політичних кампаніях Росії концерт було скасовано.

«Ми знову перемогли пропаганду Путіна і Кремля. Абдразаков не виступить на Арені у Вероні», – написала Пічерно.

Нагадаємо, що запланований концерт британського співака Роббі Вільямса у Стамбулі було скасовано з міркувань безпеки. Як повідомив сам артист, рішення ухвалила міська влада турецької столиці «в інтересах громадської безпеки». Виступ мав відбутися 7 жовтня – у другу річницю атаки ХАМАС на південні ізраїльські громади, що спричинила військову операцію Ізраїлю в секторі Гази.

У Києві в одному зі столичних барів планувався концерт, де мав звучати російськомовний реп. На це відреагував очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він заявив, що «концерту» не буде, бо «руський реп у столиці України ніхто не толеруватиме».

До слова, у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує вторгнення Росії в Україну. 6 жовтня у Клуж-Напоці мав відбутись її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.

