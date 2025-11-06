Італія скасувала концерт оперного співака Абдразакова через підтримку Путіна

Виступ у Вероні скасували після того, як артист висловив підтримку вторгненню Росії в Україну

Італійський театр відмовився від оперного співака Ільдара Абдразакова, який підтримав війну РФ проти України та був довіреною особою Путіна під час виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно у соцмережі Х.

Ільдар Абдразаков мав виступити у січні 2026 року в опері «Дон Жуан» у Teatro Filarmonico у Вероні. Проте після його висловлювань на підтримку війни в Україні та участі у політичних кампаніях Росії концерт було скасовано.

«Ми знову перемогли пропаганду Путіна і Кремля. Абдразаков не виступить на Арені у Вероні», – написала Пічерно.

Нагадаємо, що запланований концерт британського співака Роббі Вільямса у Стамбулі було скасовано з міркувань безпеки. Як повідомив сам артист, рішення ухвалила міська влада турецької столиці «в інтересах громадської безпеки». Виступ мав відбутися 7 жовтня – у другу річницю атаки ХАМАС на південні ізраїльські громади, що спричинила військову операцію Ізраїлю в секторі Гази.

У Києві в одному зі столичних барів планувався концерт, де мав звучати російськомовний реп. На це відреагував очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він заявив, що «концерту» не буде, бо «руський реп у столиці України ніхто не толеруватиме».

До слова, у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує вторгнення Росії в Україну. 6 жовтня у Клуж-Напоці мав відбутись її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.