Атаки на «Північний потік»: Лубінець взяв під контроль ситуацію з голодуванням українця в Італії

Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав

5 листопада, представники Офісу омбудсмана України будуть намагатись отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію з голодуванням українця Сергія Кузнєцова, якого заарештували за підозрою в причетності до підриву газопроводів «Північний потік», пише «Главком».

Адвокат Кузнєцова розповів омбудсману про те, що підозрюваного українця утримують у в’язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із родиною.

«Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Хочу нагадати, що польський суд нещодавно виправдав іншого громадянина України, якого звинувачували за аналогічними обставинами у «справі Північних потоків». Це рішення підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях, і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС», – написав Лубінець.

Також уповноважений з прав людини звернувся до омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі «з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов утримання українця».

За словами Лубінця, 5 листопада, представники Офісу омбудсмана України будуть намагатись отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова, «щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку».

Як повідомлялось, Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. Як зазначив адвокат, з початку арешту українця в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту за його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.