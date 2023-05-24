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Японія передала Україні 100 військових автомобілів та 30 тисяч пайків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Японія передала Україні 100 військових автомобілів та 30 тисяч пайків
Під час церемонії були представлені дві півтонні вантажівки
фото: AP

Японія провела церемонію передачі Україні близько 100 військових транспортних засобів

Японія у середу, 24 травня, передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки та позашляховики. Про це повідомляє AP.

Японія провела церемонію передачі Україні близько 100 військових транспортних засобів. Від початку російського вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники та продовольчі пайки.

Під час церемонії були представлені дві півтонні вантажівки. Віце-міністр оборони Японії Тошіро Іно передав послу України Сергію Корсунському документ, в якому перераховані три типи транспортних засобів, що увійшли до складу передачі.

У переліку вказані: транспортний автомобіль, легковий автомобіль високої прохідності, вантажний автомобіль.

«Пожертва, яка також включає 30 000 продовольчих пайків, надійшла в той час, коли уряд Японії намагається пом'якшити свою політику передачі військової техніки в рамках нової політики національної безпеки, яка дозволяє військовим відігравати більш наступальну роль, що є значним відступом від принципу самооборони, який існував після Другої світової війни», – йдеться в дописі.

Агентство з питань закупівель, технологій і логістики повідомило, що деталі, включаючи точну кількість автомобілів і терміни їх відправки, знаходяться на стадії узгодження.

Нагадаємо, Японія не має планів вступати до НАТО, а рішення про відкриття представництва Північноатлантичного альянсу в країні поки що не ухвалене.

До слова, уряд Японії оголосив про введення додаткових санкцій проти Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, щоб взяти участь в саміті «Великої сімки».

 

Теги: Японія допомога ЗСУ транспорт

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