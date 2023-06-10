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США виділять Україні понад $400 тисяч на відновлення та підтримку реформ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США виділять Україні понад $400 тисяч на відновлення та підтримку реформ
США виділять $437 тисяч на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку
фото з відкритих джерел

Америка профінансує економічний аналіз України для виявлення прогалин та визначення пріоритетів реформ

США виділяють Україні $437 тисяч на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), спрямованої на підтримку реформ, відновлення та реконструкції України. Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Американський внесок профінансує економічний аналіз України для виявлення прогалин та визначення пріоритетів реформ, необхідних для забезпечення  широких зусиль з відновлення. 

Наразі Сполучені Штати надали $19,25 млрд бюджетної підтримки, щоб дозволити уряду України виплачувати зарплати службам реагування та урядовцям, виконувати пенсійні зобов'язання та забезпечувати роботу лікарень, зазначили у Держдепі.

Сполучені Штати та ОЕСР продовжують поглиблювати та зміцнювати свою співпрацю з Україною з метою підтримки її відновлення, додали у відомстві.

Організація економічного співробітництва і розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд.

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Раніше стало відомо, що у конгрес США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму – ініціативу підтримали представники обох партій.

До слова, США запровадили заборону на імпорт у країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини.

Теги: США гроші

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