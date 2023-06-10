США виділять Україні понад $400 тисяч на відновлення та підтримку реформ

США виділять $437 тисяч на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку

Америка профінансує економічний аналіз України для виявлення прогалин та визначення пріоритетів реформ

США виділяють Україні $437 тисяч на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), спрямованої на підтримку реформ, відновлення та реконструкції України. Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

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Американський внесок профінансує економічний аналіз України для виявлення прогалин та визначення пріоритетів реформ, необхідних для забезпечення широких зусиль з відновлення.

Наразі Сполучені Штати надали $19,25 млрд бюджетної підтримки, щоб дозволити уряду України виплачувати зарплати службам реагування та урядовцям, виконувати пенсійні зобов'язання та забезпечувати роботу лікарень, зазначили у Держдепі.

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Сполучені Штати та ОЕСР продовжують поглиблювати та зміцнювати свою співпрацю з Україною з метою підтримки її відновлення, додали у відомстві.

Організація економічного співробітництва і розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд.

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

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Раніше стало відомо, що у конгрес США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму – ініціативу підтримали представники обох партій.

До слова, США запровадили заборону на імпорт у країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини.