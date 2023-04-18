США готові передати Туреччині обладнання для модернізації F-16 – ЗМІ

Це буде перший за багато років продаж Туреччині військових технологій

Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині комплектів для модернізації тактичної мережі обміну даними Link-16 винищувачів F-16. Про повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела

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Зазначається, що агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон, поки не зробило офіційної заяви щодо цього.

Однак, згідно з джерелами, Держдеп готується почати процедуру погодження щодо продажу обладнання для модернізації винищувачів, зокрема радарів та авіоніки.

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Від поінформованих співрозмовників видання дізналося, що керівники відповідних комітетів Конгресу вже неформально дали на це згоду. Якщо під час офіційної процедури Конгрес дасть згоду, це буде перший за багато років продаж Туреччині військових технологій.

Між тим, щодо ширшої угоди про продаж додаткових F-16 зрушень поки немає.

Нагадаємо, що документи Пентагону, що витекли в мережу, вказують на те, що Сполучені Штати Америки знали про спроби ПВК «Вагнера» закупити зброю у Туреччини, яка входить до складу НАТО.