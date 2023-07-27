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Грузинські опозиціонери влаштували протест у Батумі через приїзд росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Грузинські опозиціонери влаштували протест у Батумі через приїзд росіян
До грузинського порту Батумі із російського Сочі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande
фото з відкритих джерел

Зупинку в грузинському порту вирішили додати за бажанням російських туристів

Вранці у четвер, 27 липня, до грузинського порту Батумі із російського Сочі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи: у зв'язку з цим опозиційні партії Грузії влаштували протест. Про це повідомляє телеканал Mtavari.

Представники опозиційних партій «Лело» і «Єдиний національний рух» прибули у порт, щоб протестувати проти візиту круїзного лайнера з російськими туристами.

Про захід круїзного лайнера в Батумі напередодні його виходу з Сочі сюжет зняв пропагандистський телеканал Россия 1. У матеріалі йдеться, що зупинку в грузинському порту вирішили додати за бажанням російських туристів. На борту лайнера перебувають близько 850 росіян.

«На прохання туристів вирішили зробити додаткову зупинку на узбережжі Чорного моря. Організатори вважають, що грузинський курорт може значно підвищити інтерес до перельоту (з Росії до Грузії – «Главком»). Крім того, пасажиру не потрібні додаткові документи», – йдеться в повідомленні телеканалу Россия 1.

Туристам пропонують відвідати визначні пам'ятки в Батумі та скуштувати страви місцевої кухні. 

В Агентстві морського транспорту Грузії напередодні заявили, що прибуття круїзного лайнера Astoria Grande має комерційний характер. Лайнер зареєстрований на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Раніше стало відомо, що Азербайджан залишається основним постачальником природного газу до Грузії, проте частка Росії на грузинському ринку зросла.

До слова, країни Євросоюзу видали росіянам понад 94 тис. нових видів на тимчасове проживання у 2022 році.

Теги: лайнер Грузія протест росіяни

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