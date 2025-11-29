Головна Країна Події в Україні
Росія відправляє в бій «одноразових» солдатів – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росія відправляє в бій «одноразових» солдатів – The Telegraph
Росія часто використовує беззбройних і незахищених солдатів, які пішки доставляють провізію і боєприпаси в поле
Високі втрати російської армії призвели до нестачі зброї та боєприпасів

Останнім часом російські солдати на фронті в районі Лиману все частіше йдуть у бій без захисних касок і бронежилетів. Така тенденція підкреслює явну зневагу російського командування до життів своїх військ. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

Як розповів виданню заступник командира 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ігор Комок, це порівняно нова тенденція, торік подібних випадків практично не було.

«Каски були тільки в чотирьох групах з останніх 20», – сказав Комок. – Тобто, це не поодинокі випадки».

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, пояснив, що всі відеоролики, надані 66-ю бригадою, були зняті наприкінці жовтня і листопаді, додавши, що зараз це «досить часте явище» – бачити солдатів без захисного спорядження.

Він сказав, що причиною є високі втрати російської армії, які призвели до нестачі постачання, зброї та боєприпасів. За його словами, більшість російських штурмових військ розглядаються як «одноразові», отримують низькоякісне спорядження і підготовку, в той час як командування намагається заощадити на мізерних ресурсах, які Москва не може повністю забезпечити.

Жмайло також припустив, що ці інциденти можуть бути свого роду покаранням за непокору командирам: «У російській армії вкрай поширене «покарання» особового складу шляхом «обнуління», коли командири навмисно відправляють своїх бійців на смерть за допомогою українських безпілотників».

Він додав, що російські командири часто відправляють поранених солдатів у бій, навіть не озброївши їх, оскільки вони вважаються «витратним матеріалом».

При цьому командир Комок припустив, що російські війська, заскочені його підрозділом, могли абсолютно не знати про наближення до українських військ через хаос на передовій.

«Швидше за все, російські війська навіть не підозрюють про наближення до позицій українських військ, – сказав він. – Російське командування переконує особовий склад, що попереду немає ніяких українських військ, тільки союзники».

Він також вважає, що нестача техніки пояснюється не тільки нестачею постачання з російського боку, а й нерозсудливістю і зневагою до життів своїх піхотинців.

При цьому, за словами Жмайла, ймовірно, багато російських військових, захоплених 66-ю бригадою, були відправлені в поле, щоб забрати зброю і спорядження, залишене разом із загиблими товаришами: «Ця техніка потім передається наступній штурмовій групі, яка йде в нову м'ясорубку. А російські штурмовики, які загинули на полі бою, залишаються позаду. Російське командування просто економить ресурси, не забезпечуючи піхоту».

Росія також часто використовує беззбройних і незахищених солдатів, які пішки доставляють провізію і боєприпаси в поле, за що їхні товариші прозвали «верблюдами». У більшості випадків таких «верблюдів» швидко виявляють безпілотники і знищують.

«Ми змушені їх знищувати, бо якщо ми цього не зробимо, наші хлопці можуть загинути», – сказав командир Комок.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області під час спеціальних дій оператори Сил спеціальних операцій організували засідку на шляху пересування противника. Завдяки злагодженій роботі групи, було знищено чотирьох окупантів.

До слова, спецпризначенці «Альфи» СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області.

