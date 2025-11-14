«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня

Серед кіноновинок – нова робота Бенедикта Камбербетча

Цього тижня у кінопрокат вийшли вісім нових фільмів переважно американського виробництва. Єдина українська стрічка, в якій провідні ролі зіграли Станіслав Боклан та Михайло Кукуюк, присвячена Різдву. «Главком» детально розказує про прем'єри.

Вартові Різдва (Україна)

Режисер: Олександр Кірієнко

Актори: Станіслав Боклан, Михайло Кукуюк, Іван Бліндар, Аріна Трегуб, Катерина Кузнецова, Роман Луцький та інші

За сюжетом сімейного пригодницького фільму, напередодні Різдва на нашій планеті опиняється стародавній артефакт. Він може зупинити час і знищити свято. Його знаходить звичайний хлопчик. І лише він разом із прадавнім духом зими (Станіслав Боклан) та Санта-Клаусом (Михайло Кукуюк) можуть врятувати Різдво. До них також доєднується й Святий Миколай (Іван Бліндар). У цій історії поєднуються пригоди, гумор і щира магія, а герої доводять, що навіть дорослі здатні знову повірити у дива.

Стрічку зняв режисер Олександр Кірієнко, відомий за фільмами «Dzidzio Контрабас» та «Скажене весілля». Сценарій написали Тетяна Шуліка та Тамара Грантовська, оператор-постановник – Володимир Шкляревський. Фільм створено компанією 1+1 media у партнерстві з UnitedContentHUB. Згідно з даними кінопорталу «Кінорейтинг», бюджет фільму склав $500 тис. Зйомки проходили у Києві та області – на старовинних вулицях Подолу, у музеях і навіть серед справжніх лісів. Частину зимових сцен знімали влітку, тому творцям довелося «засипати» знімальний майданчик штучним снігом.

Головні герої фільму «Вартові Різдва» на вулицях Києва фото: vartovirizdva/Facebook

На підтримку релізу «Укрпошта» випустила ексклюзивну поштову марку «Вартові Різдва. Кожна мрія має здійснитися» з головними героями стрічки. Марки, а також тематичні конверт і листівка будуть доступні до покупки до 31 грудня 2025 року у маркеті «Укрпошти».

«Укрпошта» випустила ексклюзивну поштову марку «Вартові Різдва. Кожна мрія має здійснитися» фото: vartovirizdva/Facebook

Ілюзія обману 3 (США)

Режисер: Рубен Флейшер

Актори: Джессі Айзенберґ, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Айла Фішер, Домінік Сесса, Морган Фрімен

Після дев’яти років після фільму «Ілюзія обману 2» фокусники-злочинці знову виходять на сцену. Тепер, щоб здійснити свій найризикованіший і найнебезпечніший трюк. За сюжетом, команда ілюзіоністів об’єднується, щоб викрасти надзвичайно цінний діамант, який перебуває під контролем впливового мафіозного клану. Але їхня місія перетворюється на гру з подвійним дном, де ілюзії стирають межу між реальністю й обманом.

Режисером фільму став Рубен Флейшер («Веном», «Зомбіленд»), який обіцяв найдинамічнішу частину франшизи «Ілюзія обману». Сценарій написали Ерік Воррен Сінгер, Сет Грем-Сміт і Майкл Леслі. Зйомки проходили у Будапешті (Угорщина), Антверпені (Бельгія) та на студії Lionsgate у Лондоні (Велика Британія). Бюджет фільму продюсери не розголошували. Попередні дві частини франшизи (вийшли у 2013 та 2016 роках) зібрали понад $685 млн та були прибутковими.

Оригінальна назва фільму Now You See Me: Now You Don’t («Зараз ти бачиш мене – тепер ні») стала грою слів, що відображає головну ідею стрічки: ілюзія завжди ближча, ніж здається. За словами Джессі Айзенберґа, ця частина буде «темнішою, розумнішою і водночас ще видовищнішою».

Чорне пір'я (Велика Британія)

Режисер: Ділан Саузерн

Актори: Бенедикт Камбербетч, Девід Тьюліс, Сем Спруелл, Вінетт Робінсон, Лео Білл

Сюжет психологічної драми базується на романі «У горя чорне пір'я» письменника Макса Портера. Книга здобула численні літературні нагороди та стала культовою у Великій Британії завдяки своїй поетичності й глибокому осмисленню теми втрати. У центрі сюжету – письменник і художник коміксів, який після смерті дружини намагається самотужки виховувати двох маленьких синів. Його світ поступово розпадається, коли у його домі з’являється дивна постать – гігантський чорний крук. Ця істота провини й водночас надії. Вона не лише мучить чоловіка, а й допомагає йому знайти шлях до прийняття й зцілення.

Камбербетч постає в максимально вразливому образі людини, зламаної горем, але сповненої любові до дітей. Його гра – тиха, камерна, без пафосу, проте глибоко пронизлива. Саузерн вибудовує атмосферу на межі реальності та марення, поєднуючи символізм, темний гумор і майже театральну поетику. Прем'єра фільму «Чорне пір’я» відбулась на кінофестивалі Sundance цього року, де отримала схвальні відгуки критиків. Бюджет драми склав $6 млн.

Людина, що біжить (США, Велика Британія)

Режисер: Едґар Райт

Актори: Ґлен Павелл, Джош Бролін, Колман Домінґо, Майкл Сера, Джейми Ловсон

Сценарій антиутопічного бойовика-трилера базується на основі однойменного роману Стівена Кінга 1982 року. За сюжетом, у недалекому майбутньому, коли економіка зазнала краху, а масове телебачення перетворилось на арену смертельних перегонів, Бен Річардс бере участь у програмі The Running Man (Людина, що біжить), щоб врятувати свою хвору доньку. За умовами шоу він має вижити 30 днів, ухиляючись від убивць-мисливців, поки вся країна спостерігає. Але його боротьба швидко перетворюється на виклик системі, де медіа, влада й людська жадоба інтригують сильніше, ніж сам трюк.

На валюті, якою розраховуються у фільмі, можна роздивитися Арнольда Шварценеггера – виконавця головної ролі першої кіноадаптації роману Стівена Кінга, яка вийшла в прокат 1987 року. Щодо теперішньої версії, то зйомки проходили у Лондоні, Глазго (Велика Британія) та Софії (Болгарія). Роль Бена Річардса виконав 37-річний американський актор Ґлен Пауелл-молодший. Він розпочав кар’єру з невеликих ролей у фільмах «Темний лицар: Відродження легенди» та «Нестримні 3». Популярність до Ґлена прийшла після виходу блокбастера «Топ Ґан: Меверік», де він зіграв харизматичного льотчика Джейка «Генґмена» Сересінa.

Втікачі (США)

Режисер: Нік Ровленд

Актори: Тарон Еджертон, Ана Софія Геґе, Роб Янґ, Джон Керролл Лінч, Девід Лайонс

Кримінальний трилер «Втікачі» – це адаптація однойменного роману Джордана Гарпера, який вийшов 2017 року. Над стрічкою працювали відомі голлівудські сценаристи Бен Коллінз та Люк Пйотровський. У центрі сюжету – колишній агент, що хоче залишити небезпечне життя позаду, але змушений разом із молодою жінкою-співучасницею втекти від могутнього кримінального боса. Вони потрапляють у капкан переслідувань і змушені шукати спосіб вийти з гри живими та з чистим ім’ям.

Зйомки проходили на різноманітних локаціях у США з великою кількістю динамічних сцен. Візуально фільм поєднує холодну реальність та кінематографічний екшен, прагнучи створити відчуття, що втеча – не просто фізичний рух, а битва за життя й гідність. Головну роль зіграв Тарон Еджертон. Британський актор і співак, відомий завдяки ролям у фільмах «Kingsman: Секретна служба», «Kingsman: Золоте коло» та біографічній драмі «Рокетмен», де він зіграв Елтона Джона. Напередодні української прем'єри Еджертон відсвяткував день народження. 10 листопада йому виповнилось 36 років.

6 годин (Мексика)

Режисер: Ніколас Ді Бласі

Актори: Ґільєрмо Іван, Лара Вулф, Зек Роуз, Роберто Санчес

Головний герой трилера «6 годин» – колишній морський піхотинець Кріс Монтано, який після виходу з активної служби намагається вести спокійне життя разом із дружиною. Та коли вона зникає під час ділової поїздки, звичний світ героя руйнується. Кріс дізнається, що його дружина була викрадена ватажком наркокартелю, і йому дають вкрай жорсткий вибір: або він за шість годин вбиває шістьох людей або більше не побачить її живою. Переїхавши кордон у Мексику і опинившись у місцях, де звичні правила вже не діють, Кріс вступає в незвичні перегони з часом. Його шлях супроводжується насильством, внутрішньою боротьбою і прагненням врятувати кохану. Події відбуваються на тлі мексиканських ландшафтів.

Виконавець головної ролі – 44-річний мексиканський актор, режисер, сценарист і продюсер Ґільєрмо Іван. Він має багатогранну освіту: закінчив факультет мистецтв і літератури в одному з університетів Гавани (Куба) та отримав диплом з виробництва та режисури від національного союзу письменників і художників Куби. Навчався також у Нью‑Йорку (США) в студії HB Studio. Особливістю Івана є його підхід до ролей: актор виконує багато трюків сам і активно тренується, щоб бути готовим до сцен з бойовими чи екстремальними елементами.

Стара с..ка (Іспанія, Аргентина, США)

Режисер: Мартін Мореґі

Актори: Кармен Маура, Даніель Ендлер, Аґустіна Лієндо, Емма Четранґоло

Оригінальна назва психологічного трилеру – Vieja Loca. За сюжетом Лаура у ніч, коли вирує буря, веде автомобіль і отримує тривожний телефонний дзвінок від своєї матері Алісії, яка поводиться дивно. Головна героїня просить свого колишнього партнера Педро прийти на ніч і подбати про Алісію. Спершу чоловік сприймає задачу як просту – лишитися на ніч із літньою жінкою. Але вже незабаром він розуміє, що Алісія – людина з темним минулим, яка починає гратися з Педро. Жінка ставить умови, обмежує його рухи, створює середовище прихованої загрози.

Фільм – дебютна повнометражна режисерська робота Мартіна Мореґі, у якому він виступив і сценаристом. Зйомки проходили у першому кварталі 2024 року в Буенос‑Айресі (Аргентина) та околицях. Основна дія відбувається переважно в одному приміщенні‑будинку, що підсилює атмосферу замкнутості та психологічної напруги.

Таємничий острів (Латвія)

Режисери: Ґінц Зібалодіс

Анімаційна стрічка без слів створена латвійським режисером і сценаристом Гінтсом Зільбалодисом. Мультфільм розповідає історію хлопчика та маленької пташки, які повертаються додому через загадковий острів, сповнений неймовірних чудес і небезпек. Тривалість стрічки становить 75 хвилин, і вона, за словами творця, зберігає магію анімації без потреби в діалогах, спираючись на візуальну естетику та музичний супровід.

Прем’єра «Таємничого острова» відбулася на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі ще у 2019 році, де стрічка здобула премію Contrechamp Award. Мультфільм також був представлений на Токійському кінофестивалі та Лондонському міжнародному фестивалі анімаційних фільмів, де переважно викликав позитивні відгуки критиків за візуальну оригінальність та емоційну глибину. Музика до анімаційної стрічки отримала номінацію на престижну премію «Енні» у категорії «Найкраща музика у повнометражному анімаційному фільмі», а національна кінопремія Латвії «Лієлайс Крістапс» відзначила стрічку як найкращий анімаційний фільм 2019 року.

Особливу увагу журі привернуло те, що Гінтс Зільбалодис створив фільм практично самостійно, демонструючи унікальне поєднання візуального і звукового мистецтва. Після успіху режисера з фільмом «Потік» (2024) «Таємничий острів» був повторно випущений у кінотеатрах Великої Британії та Ірландії в березні цього року, відкриваючи новому поколінню глядачів магію мовчазної, але сильної анімації. Тепер анімаційну стрічку мають змогу побачити на великих екранах і українські глядачі.